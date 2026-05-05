STRUČNI SKUP UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE „DUALNO OBRAZOVANJE U PRAKSI“

Dualno obrazovanje je deo formalnog sistema obrazovanja i predstavlja model u kom se teorijska znanja stiču u školi, dok se praktična znanja i veštine stiču kod poslodavca, u realnom radnom okruženju. Dualno obrazovanje je prisutno u ponudi škola u gradovima i opštinama gde poslodavci iskažu potrebu i mogućnost za prijem učenika na učenje kroz rad, jer se dualno obrazovanje isključivo uvodi na zahtev privrede. Uključivanje u dualno obrazovanje je dobrovoljno i namenjeno je onim poslodavcima koji u tome vide sistemski način da dugoročno reše problem nedostatka kompetentnih kadrova kroz sopstveno investiranje u obrazovanje. Skupština Srbije, krajem 2017. godine, usvojila je Zakon o dualnom obrazovanju koji je u punoj primeni od 2019. godine.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, gradski odbor Kruševac u ponedeljak, 11. maja u 17 časova u klubu KCK organizovaće stručni skup na kome će predstavnici struke, privrede i učenici razgovarati o dualnom obrazovanju u praksi.

U teorijskom smislu dualno obrazovanje je veoma značajno jer će obrazovati kadrove koji su u današnje vreme deficitarni, ok u praksi ima mnogo nedostataka o kojima će na stručnom skupu govoriti predstavnici koji rade po ovom modelu, ističe predsednica Unije.

Zaključke sa stručnog skupa, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije proslediće ministarstvu prosvete.

Da podsetimo da je, prema ranijim podacima PKS, kroz dualni model obrazovanja do sada prošlo više od 1.200 kompanija, a obuhvaćeno je skoro 22.000 učenika.