GRAĐEVINSKA SEZONA U KRUŠEVCU JE U TOKU, MESNA ZAJEDNICA LAZARICA DOBILA NOVI PARK

Građevinska sezona na teritoriji Kruševca je u toku, radi se u svim mesnim zajednicama po planu i programu i u dogovoru sa meštanima

U okviru obilaska svih mesnih zajednica na teritoriji Kruševca utvrđeni su plan i program rada za ovu godinu. Sa realizacijom dogovorenih radova započelo se odmah po dogoru sa meštanima. U mesnoj zajednici Lazarica izvode se radovi na izgradnji parka iza vrtića “Biseri” u neposrednoj blizini škole “Dositej Obradović”. Ugovor o realizaciji ove investicije potpisan je prošle godine sa ministarstvom za brigu o porodici i demografiju. Osim parka po potrebama meštana MZ Lazarica u planu je i izgradnja paring prostora.

Radove koji će biti gotovi do Vidovdana izvodi građevinsko preduzeće “Pajić komerc”. Ovaj potez bio je neuređena površina na kojoj su se najčešće okupljali huligani i kao takva predstavljala je veliki problem vrtiću “Biseri”. Po planu i programu radi se i na uređenju starog kruševačkog groblja. U prvoj fazi izgrađena su nova grobna mesta i saobraćajnice.

Uređeni su i prilazi sa svih strana, parking prostor, a u narednom periodu privodi se nameni još jedna sloibodna parcela za proširenje groblja. Za pomenuti fazu radova izdvojeno je oko 33 miliona, dok je JKP “Kruševac” iz sopstevnih sredstava finansiralo izgradnje nadstrešnice iznad bokseva i sale za parastose i asfalitiralo veliki broj staza.

Ulica Kralja Petra prvog je takođe uređena po dogovoru sa meštanima. Naime ova ulica je predstavljala višedecenijski problem. Pomenuta ulica se povezuje sa Vučakom, a duga je pet ipo kilometara. Radove je izvodilo kruševačko komunalno preduzeće.

U ovoj mesnoj zajednici nastaviće se sa radovima na asfaltiranju ulica po planu i programu. Kao potrebu, meštani Lazarice su iskazali i izgradnju još jedne trafo stanice, pa su u obilasku radova bili i predstavnici EPS-a, kako bi sagledali realne mogućnosti za izgradnju trafostanice jer kapaciteti postojeće nisu više dovoljni.