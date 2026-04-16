FK NAPREDAK U NAREDNOJ SEZONI SE SELI U PRVU LIGU SA NOVIM TRENEROM

FK Napredak predstavio je novog šefa stručnog štaba Sašu Mićovića.

Novi šef stručnog štaba Napretka postao je Saša Mićović, doskorašnji trener Dinama iz Vranja, koji će zajedno sa Napretkom odraditi finiš sezone i zatim se preseliti u Prvu ligu Srbije.

“Nije prvi put da Napredak ispada, ali kako smo se ustalili u Super ligi, više nego teško nam je, posebno jer smo preuzeli sve što je u našoj moći da ne dođemo u ovu situaciju. Sigurno da je najveća odgovornost za ispadanje na predsedniku Kluba, odnosno na meni, jer iako sam odradio sve ono što sam mislio da je neophodno, nije odrađeno kako treba od drugih struktura, ali to je na kraju moja odgovornost”, poručio je na konferenciji za medije predsednik kluba Miloš Nenezić.

Nenezić je rekao da ima više razloga zašto je Napredak ispao iz Super lige. U Napretku su, posle svega, spremni da se u narednoj sezoni ekspresno vrate na superligašku scenu. “Imamo snagu, želju i volju da budemo superligaški klub, na nivou evropskih. U prethodnom periodu smo uradili mnogo po pitanju infrastrukture, ali još više kada su mladi igrači u pitanju. Posle dugo vremena imali smo inostrani transfer Đekovića, koji je ponikao u Napretku. Priprema se transfer Balevića, a veliko interesovanje vlada i za Miladinovića i Mihajlovića, a sve su to igrači iz naše omladinske škole. Stižu i fudbaleri iz naše kadetske selekcije, koji su budućnost našeg Kluba. Počinjemo novo zidanje Napretka, odnosno počeli smo imenovanjem Saše Mićovića za novog šefa stručnog štaba. Pristao je, u jednom vrlo nezgodnom trenutku da preuzme, vrlo tešku dužnost. Predstoji i renoviranje igračkog kadra”, rekao je predsednik Miloš Nenezić.