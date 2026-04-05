PONEDELJAK ĆE BITI NAJTOPLIJI DAN U SEDMICI PRED NAMA, OD UTORKA POSTEPENI PAD TEMPERAUTURE

apr 5, 2026

U Srbiji u ponedeljak ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana toplo, iznad većeg dela uglavnom pretežno sunčano. Na severu malo i umereno oblačno, posle podne i uveče povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 10, a najviša od 21 do 25 stepeni.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano. Temperatura od 4 do 23°C.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno sa sunčanim inter valima i toplo. U brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, a u istočnoj Srbiji jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 12, a najviša od 17 do 21 stepen.

U utorak u Kruševcu smena sunca i oblaka. Temperatura od 11 do 19°C.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. U brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 14 do 17 stepeni.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa povremenim sunčanim intervalima i uz pad dnevne temperature. Temperatura od 8 do 14°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. U brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 13 do 17 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu uglavnom oblačno. Temperatura od 1 do 12°C.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 10.04.2026. do 14.04.2026.): Umereno do potpuno oblačno povremeno sa kišom, a dnevne temperature će biti u padu.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

By Goran Nikolić

PONEDELJAK ĆE BITI NAJTOPLIJI DAN U SEDMICI PRED NAMA, OD UTORKA POSTEPENI PAD TEMPERAUTURE

