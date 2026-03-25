GRAD КRUŠEVAC REALIZUJE PROJEKAT „VOLONTIRAJ ZA КRUŠEVAC“, UZ FINANSIJSKU PODRŠKU MINISTARSTVA TURIZMA I OMLADINE

U osnovnim i srednjim školama održane su radionice u okviru projekta Ministarstva turizma i omladine “Volontiraj za Kruševac”.

Grad Кruševac, u saradnji sa Кancelarijom za mlade, realizuje projekat „Volontiraj za Кruševac“, uz finansijsku podršku Ministarstva turizma i omladine. Cilj projekta je podsticanje volonterizma među mladima, razvoj solidarnosti i aktivnog učešća u zajednici, kao i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj sredini kroz različite volonterske akcije. U okviru projekta, u narednom periodu biće organizovan niz volonterskih aktivnosti koje uključuju uređenje javnih površina, edukativne radionice i druge društveno korisne inicijative.

Grad Кruševac ostaje posvećen razvoju omladinskih politika i stvaranju podsticajnog okruženja za aktivno učešće mladih u društvu. U okviru projekta u Kruševačkoj Gimnaziji predstavljani su volonterski projekti ideja i uspostavljena je saradnja sa školom kao potencijalnim partnerom u realizaciji.

Na ovaj način mladi dobijaju priliku da aktivno učestvuju u procesu planiranja i sprovođenja projekata, stičući praktična znanja i veštine iz oblasti projektnog menadžmenta, komunikacije i timskog rada.

Radionice su održane i u školi „Veselin Nikolić“ kroz akciju „Mala radionica velikih čuda“ i osnovnoj školi „Nada Popović“ u okviru „Zelene učionice“.

