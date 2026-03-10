RPK KRUŠEVAC: PREDSTAVLJANJE AKTUELNIH PROGRAMA PODRŠKE PREDUZETNICIMA U ČETVRTAK

U četvrtak, 12. marta RPK Kruševac i Agencija za regionalni razvoj predstaviće aktuelne programa ministarstva privrede, koji su namenjeni preduzetnicima.

U pitanju su 4 poziva: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa finansijske podrške za prerađivačku delatnost proizvodnje sireva i drugih mlečnih proizvoda od 100% domaće sirovine u 2026. godini, za proizvodnju odevnih predmeta i drugih predmeta od tekstila i kože, za preradu voća i povrća od 100% domaće sirovine i javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa za podsticaj razvoja preradjivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnej vina, piva i jakih alkoholnih pića od 100% domaće sirovine u 2026.godini.

Promocija pomenutih programa biće održana u kruševačkoj komori u četvrtak, 12. marta. U narednom periodu očekuje se raspisivanje još dva javna poziva i to program za žene sa sela i program namenjen starim zanatima.