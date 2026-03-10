Jefimija TV, Kruševac

Ekonomija Nekategorisano Vesti

RPK KRUŠEVAC: PREDSTAVLJANJE AKTUELNIH PROGRAMA PODRŠKE PREDUZETNICIMA U ČETVRTAK

ByGoran Nikolić

mar 10, 2026

U četvrtak, 12. marta RPK Kruševac i Agencija za regionalni razvoj predstaviće aktuelne programa ministarstva privrede, koji su namenjeni preduzetnicima.

U pitanju su 4 poziva: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa finansijske podrške za prerađivačku delatnost proizvodnje sireva i drugih mlečnih proizvoda od 100% domaće sirovine u 2026. godini, za proizvodnju odevnih predmeta i drugih predmeta od tekstila i kože, za preradu voća i povrća od 100% domaće sirovine i javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa za podsticaj razvoja preradjivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnej vina, piva i jakih alkoholnih pića od 100% domaće sirovine u 2026.godini.

Promocija pomenutih programa biće održana u kruševačkoj komori u četvrtak, 12. marta. U narednom periodu očekuje se raspisivanje još dva javna poziva i to program za žene sa sela i program namenjen starim zanatima.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

OD DANAS JE MOGUĆE PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KREDITNU PODRŠKU POLJOPRIVREDNICIMA

mar 10, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

KAKO POKRENUTI BREND ŽENSKE MODE – PRAKTIČNI SAVETI ZA POČETNIKE

mar 10, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA I KINESKE DELEGACIJE IZ ŠANDONGA

mar 10, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

OD DANAS JE MOGUĆE PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KREDITNU PODRŠKU POLJOPRIVREDNICIMA

10.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KAKO POKRENUTI BREND ŽENSKE MODE – PRAKTIČNI SAVETI ZA POČETNIKE

10.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA I KINESKE DELEGACIJE IZ ŠANDONGA

10.03.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Nekategorisano Vesti

RPK KRUŠEVAC: PREDSTAVLJANJE AKTUELNIH PROGRAMA PODRŠKE PREDUZETNICIMA U ČETVRTAK

10.03.2026. Goran Nikolić