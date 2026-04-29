UZROCI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SU POZNATI – SAMO ODGOVORNO PONAŠANjE SPREČAVA POSLEDICE

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u saobraćaju da tokom predstojećih prvomajskih praznika pokažu dodatnu odgovornost i oprez u saobraćaju. Više vozila na putevima, duža putovanja i opuštenija atmosfera – upravo tada najčešće dolazi do grešaka u saobraćaju koje mogu imati i najteže posledice. To nisu nepredvidive situacije. To su iste pogrešne odluke koje se ponavljaju: prekoračenje brzine, konzumiranje alkohola, telefoniranje tokom vožnje.

Agencija za bezbednost saobraćaja zato ovog puta ne podseća, već jasno upozorava: svaka od tih odluka povećava rizik i može imati najteže posledice.

NE alkoholu za volanom, jer i mala količina menja procenu i usporava reakciju. Svako deseto nastradalo lice strada zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

NE neprilagođenoj brzini, jer brzina smanjuje vreme reakcije i višestruko uvećava težinu posledica. Svako četvrto nastradalo lice strada zbog premora i neprilagođene brzine.

NE mobilnom telefonu tokom vožnje, jer i nekoliko sekundi nepažnje znači vožnju bez kontrole. Skretanje pogleda sa puta na samo nekoliko sekundi pri većim brzinama znači desetine metara pređenih „na slepo“. Nijedna poruka, niti poziv, nisu vredni rizika.

Podaci pokazuju da svako drugo nastradalo lice strada zbog pogrešnih izvođenja radnji od strane vozača.

Zato je izbor jasan – u saobraćaju nema prostora za opuštanje. Bezbednost u saobraćaju zavisi od odgovornog ponašanja svakog učesnika. Samo pravilnim donošenjem odluka, poštovanjem propisa i međusobnim uvažavanjem može se smanjiti rizik i sprečiti nastanak najtežih posledica.

Zato je neophodno da svako, u skladu sa svojom ulogom u saobraćaju, doprinese većoj bezbednosti na putevima. Agencija za bezbednost saobraćaja želi svim građanima bezbedne i srećne predstojeće prvomajske praznike.