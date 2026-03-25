KROZ PAR DANA POČINJE IZGRADNJA PRIKLJUČNOG KABLOVSKOG VODA „KRUŠEVAC 3 – STARI AERODROM"

mar 25, 2026

U narednim danima očekuje se početak izgradnje priključnog kablovskog voda „Kruševac 3 – Stari Aerodrom“.

Izgradnjom velikog broja stambeno-poslovnih, ali i sportskih objekata na lokaciji „Stari aerodrom“ ukazala se potreba za proširenjem elektroenergetske mreže. Grad Krusevac Elektrodistribucija Srbija ulaze u prvu fazu projekta koji podrazumeva izgradnju priključnog kablovskog voda iz trafostanice Krusevac 3 do Starog Arodroma, za te namene obezbeđeno je oko 10.000 metara kablova, čija je vrednost 21 milion dinara.

Ovo je prvi korak u realizaciji projekta, koji ce obezbediti sigurno i stabilno snadevanje pomenutog dela grada, nakon čega sledi izgradnja objekta na lokaciji Stari Aerodrom za koji je grad Kruševac ustupio parcelu istako je direktor ogranka Elektrodistribucije Srbije Sasa Ćirić.

Pomenuti projekat predstavlja najznačajniju investiciju koja će se u narednom periodu realizovati, a čija je vrednost oko 5 miliona evra.

