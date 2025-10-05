ZVEZDA OČEKIVANO POBEDILA U KRUŠEVCU, NAPREDAK OSTAO NA ZAČELJU TABELE

Beogradski crveno-beli su obigravali oko gola domaćina, ne uspevajući pritom da ugroze golmana Napretka Vladimira Savića, koji nije imao posla do 17. minuta. Gosti su napadali, ali je Kruševljanima pripala najbolja prilika za gol u prvih 45 minuta. Nikola Bogdanovski je istrčao kontru i izašao sam ispred Mateusa, ali je loše šutirao i brazilski golman je bez problema uhvatio loptu. Delovalo je da će se na pauzu otići bez golova, ali je Zvezda ipak uspela da povede. Više od pet minuta se proveravalo da li je ofsajd prethodio igranju rukom Miloša Vulića, a kada je utvrđeno da to nije bio slučaj, dosuđen je penal za Zvezdu. Vasilije Kostov bio je strelac sa bele tačke i rezultatom 0:1 se otišlo na petnaestominutnu pauzu.

U drugom poluvremenu je Napredak uspešno odolevao napadima prvoplasirane na tabeli Crvene zveezde sve do 82. minuta kada je gol Savića pogodio Piter Olajinka i udvostručio vođstvo svog tima. Seol postavio konačan rezultat u prvom minutu nadoknade (90+1), 3:0 za Crvenu zvezdu.

Nakon 11 odigranih kola, prvoplasirana je i dalje Crvena zvezda sa 27 bodova i utakmicom manje u odnosu na drugoplasirani Partizan. Napredak je i dalje na poslednjoj, 16. poziciji na tabeli Superlige Srbije, sa 7 osvojenih bodova.

Nakon pauze, zbog obaveza reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, FK Napredak u narednom kolu gostuje ekipi OFK Beograda.