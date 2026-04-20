OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB „BAGDALA“ USPEŠNO REALIZOVAO ERASMUS+ MOBILNOST U STRUGI

ByGoran Nikolić

apr 20, 2026

Omladinski košarkaški klub „Bagdala“ iz Kruševca uspešno je realizovao međunarodnu mobilnost u okviru Erasmus+ programa, koja je održana u Strugi (Severna Makedonija) u periodu od 14. do 21. aprila 2026. godine.

Tokom sedmodnevnog boravka, predstavnici kluba sproveli su niz konkretnih aktivnosti u saradnji sa domaćinom, ŽKK Struga 2009, sa fokusom na unapređenje rada sa mlađim kategorijama i razvoj ženske košarke.

Mobilnost je obuhvatila:

  • zajedničke treninge i razmenu metodologije rada,
  • analizu pristupa razvoju mladih igračica,
  • organizaciju i odigravanje prijateljskih utakmica i
  • edukativne radionice za trenere.

Učešćem u ovom projektu, OKK Bagdala je dodatno unapredio stručni rad i stekao nova iskustva koja će biti direktno primenjena u radu sa svim selekcijama kluba u Kruševcu.

Predsednik i trener kluba, Aleksandar Memet je rekao: „Ovo nije bila turistička poseta, već ozbiljan rad. Razmenili smo konkretna znanja, videli drugačiji sistem rada i doneli iskustvo koje odmah primenjujemo u klubu. Ovo je pravac kojim Bagdala mora da ide.“

Poseban značaj mobilnosti ogleda se u jačanju međunarodne saradnje i otvaranju prostora za buduće zajedničke projekte, kao i u promociji ženskog sporta i aktivnog načina života među mladima.

OKK Bagdala nastavlja sa aktivnim učešćem u međunarodnim programima, sa jasnim ciljem – podizanje nivoa rada i stvaranje boljih uslova za razvoj mladih igračica u Kruševcu.

Fotografije i saopštenje: OKK „Bagdala“, Kruševac

By Goran Nikolić

Košarka Sport

OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB „BAGDALA“ USPEŠNO REALIZOVAO ERASMUS+ MOBILNOST U STRUGI

20.04.2026. Goran Nikolić