11. KOLO SUPERLIGE SRBIJE: FK NAPREDAK – FK CRVENA ZVEZDA

U Kruševcu će u nedelju od 19 sati protiv domaćeg Napretka igrati Crvena zvezda, aktuelni šampion Srbije i učesnik Lige Evrope. Na fudbalski megdan protiv Kruševljana, beogradski crveno-beli dolaze posle teške utakmice i poraza od ekipe Porta, u drugom kolu evropskog takmičenja.

Crvena zvezda je prvoplasirana na tabeli Superlige, uprkos utakmici zaostatka u odnosu na drugoplasirani Partizan, a dve u odnosu na kruševački Napredak i čak 17 bodova više, posle odigranih 8 kola i svih osam pobeda (Crvena zvezda 24, Napredak 7).

Jasno je ko u nedelju nosi epitet favorita.

U prostorijama FK Napredak je održana konferencija za medije na kojoj je govorio šef stručnog štaba Radoslav Batak, koji se najpre osvrnuo na prošlonedeljni poraz od Spartaka u Subotici (2:1), posle kog su, podsećamo, predsednik kluba i celo rukovodstvo podneli ostavke: „Rezultatski nismo bili dobri, ali bilo je nekih pomaka u igri – prvi gol u gostima, još jedan koji je poništen. Negativna stvar su primljeni golovi iz prekida. Arhivirali smo već tu utakmicu, ali imamo problem sa šest povređenih igrača. Nažalost, većina se priključila na kraju priprema. Neki su odigrali prvih 90 minuta ove sezone, kao što je Šubert, koji takođe oseća blagu upalu prednje lože. Bez obzira na probleme, moramo da se vadimo u sledećim utakmicama, a prva sledeća je sa Crvenom zvezdom, šampionom, koji je sinoć odigrao jednu kvalitetnu, odličnu utakmicu, za njih sigurno i taktički zahtevnu. Na kraju su najmanje zaslužili da izgube utakmicu. Spremali smo se čitave nedelje, igrači koji su zdravi dobro su trenirali i nadam se da ćemo biti hrabri, da ćemo, naravno, igrati na rezultat pred našim navijačima i nadam se da će biti pun stadion.“

Kao i uvek kada na stadionu „Mladost“ gostuju Crvena zvezda ili Partizan, i utakmica u nedelju je, od strane nadležnih, proglašena za utakmicu visokog rizika i preduzimaju se sve mere da se ne dese bilo kakvi incidenti. Ulice oko stadiona će biti zatvorene za saobraćaj, a na ulazu na stadion će biti pojačana kontrola. Ulaz na zapadnu tribinu nije dozvoljen sa navijačkim obeležjima gostujućeg kluba, te se navijačima Crvene zvezde preporučuje da odaberu južnu ili istočnu tribinu.

Fotografija: jefimija.tv, utakmica Superlige Srbije, sezona 2024/2025, 13. februar 2025. godine