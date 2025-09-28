KOMPLETNO RUKOVODSTVO FK NAPREDAK I PREDSEDNIK NENEZIĆ POSLE JOŠ JEDNOG PORAZA PODNELI OSTAVKE

Spartak je u Subotici savladao Napredak sa 2:1. Prva tri boda na domaćem terenu Spartaku su obezbedili Danijel Kolarić i Nemanja Milunović, dok je počasni pogodak za goste postigao Bogdanovski.

Golove za Spartak postigli su Danijel Kolarić u 3. i Nemanja Milunović u 66. minutu. Kruševljani su uspeli da dođu do počasnog gola u 85. minutu preko Nikole Bogdanovskog, ali nije to bilo dovoljno za preokret, iako je Spartak završio meč sa igračem manje posle isključenja Nemanje Milunovića zbog parnog žutog kartona.

FK Napredak posle još jednog poraza sada na poslednjem, 16. mestu tabele i ima sedam bodova. U sledećem kolu Napredak dočekuje Crvenu zvezdu.

Nakon poraza u Subotici, inače petog u 10 odigranih utakmica od početka sezone 2025/2026, predsednik FK Napredak Miloš Nenezić, odlučio je je podnese neopozivu ostavku, a njegovo saopštenje je objavljeno na zvaničnom klupskom sajtu FK Napredak. Saopštenje prenosimo u celosti:

Poslednjih godina smo uspeli da se održimo u Super ligi sa promenljivim rezultatima, ali u našoj eliti kakva god ona bila, sa rekordnim desetogodišnjim kontinuitetom. Akcenat na domaćim igračima je maksimalan, jedini smo Klub koji ima isključivo domaće igrače, gde su okosnica oni iz Kruševca, a slično je i sa trenerima. Mlađe kategorije su ustrojene i posle dugog niza godina imamo perspektivne igrače na koje se možemo osloniti za buduća vremena.

Značajno smo unapredili fudbalsku infrastrukturu, koja nije bila rešena još od izgradnje Stadiona. Finansijsko stanje smo potpuno stabilizovali, oslonjeni na svoje snage, a minimalno oslonjeni na Grad i značajne pojedince, koji su u organizacionom smislu dali svoj doprinos.

Učvrstili smo Klub na jakim temeljima i ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su verovali u nas, počevši od navijača, građana Kruševca, partnera simpatizera Kluba, saradnika, rukovodstva Kluba i naročito prijatelja koji vole sport i Kruševac.

Međutim, jedan deo takozvanih poznavaoca sporta, koji znaju samod a kritikuju i šire negativizam je neprestano protiv nas, nipodaštavanjem i konstantnim vređanjem, iznošenjem niza neistina i laži nas permanentno omalovažava, na šta nema nikakve sankcije, pa ni reakcije od strane nadležnih.

Takođe, jedan značajan broj sudija i fudbalskih zvaničnika, verovatno tako instruiran, nam nije dozvolio da postignemo ono što smo zaslužili na zelenom terenu, a posebno intervencije iz VAR sobe, kako u prethodnim prvenstvima, tako i u ovom. Iako smo se svim silama i na najrazličitije načine borili sa sudijskim nepravdama, nismo uspeli da se izborimo za pravdeno suđenje.

Današnji poraz, koji nas je direktno bacio na zadnje mesto na tabeli, ne pruža mi drugu mogućnost, već da dam neopozivu definitivnu ostavku na mesto Predsednika FK Napredak.

Sa iskrenom željom da će se Klub u narednom periodu još više unapređivati.

Sa poštovanjem,

Miloš Nenezić

Posle oglašavanja predsednika Miloša Nenezića i njegove odluke, ostavku je podnelo i kompletno rukovodstvo Kluba.