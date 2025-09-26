KRUŠEVAČKI NAPREDAK U NEDELJU GOSTUJE EKIPI SPARTAKA U SUBOTICI

U okviru 10. kola Mocart Bet Superlige Srbije, u nedelju, 28. Septembra, kruševački Napredak gostuje Fudbalskom klubu Spartak iz Subotice.

O predstojećem fudbalskom meču na konferenciji za novinare govorili su novi šef stručnog štaba FK Napredak Radoslav Batak i fudbaler Miloš Vulić.

Nakon poraza od Radnika Milan Nikolić je podneo ostavku. Uprava Napretka donela je odluku da, donedavno selektor kadetske reprezentacije Srbije, bude novi šef stručnog štaba. Batak je bio angažovan u Vojvodini, niškom Radničkom i u Novom Pazaru, a od sada i u Napretku.

Utakmica Spartak – Napredak se igra u nedelju, 28. septembra od 17 sati u Subotici.