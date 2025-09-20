MILAN NIKOLIĆ SE POVUKAO SA KLUPE KRUŠEVAČKOG NAPRETKA

Nakon što je FK Napredak u petak na svom stadionu izgubio od ekipe Radnika iz Surdulice rezultatom 1:3, šef tručnog štaba kruševačkog superligaša Milan Nikolić danas je podneo zvaničnu ostavku na tu poziciju.

„Kao bivši igrač ovog Kluba, imao sam ogromnu želju i volju da i kao trener ostavim trag i doprinesem dobrim rezultatima, ali nije išlo. Bio sam spreman da se povučem i posle poraza na Čairu. Zna se ko je uvek odgovoran za rezultate. Promena na klupi je stoga neophodna, nasledniku mogu samo da poželim puno sreće i uspeha i da što pre „prodrma“ ekipu, jer Napretku nikako ne priliče ovi rezultati i trenutni plasman“, objavio je danas FK Napredak na svom portalu izjavu dosadašnjeg šefa struke.

Podsećamo, nakon devet odigranih utakmica od početka sezone 2025/2026 u okviru Superlige Srbije, kruševački Napredak zauzima pretposlednju, 15. poziciju na tabeli. U dosadašnjem toku šampionata, Napredak je upisao samo jednu pobedu, uz četiri nerešene utakmice i četiri poraza, uz gol razliku od 9 datih i 17 primljenih golova i upisanih 7 bodova.

U narednom kolu FK Napredak gostuje poslednjem timu na tabeli – Spartaku u Subotici.

Fotografija: Screenshot You Tube -FK Napredak – KZM nakon meča Napredak – Radnik