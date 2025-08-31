PRVA POBEDA KRUŠEVAČKOG NAPRETKA U NOVOJ SEZONI SUPERLIGE SRBIJE

FK Napredak je u nedelju, 31. avgusta, u utakmici 7. kola Mozzart bet Superlige Srbije savladao, na svom terenu, ekipu novobeogradskog IMT-a rezultatom 3:1

Napredak je golom Marka Lukovića u 43. minutu poveo sa 1:0 i tim rezultatom je završeno prvo poluvreme. Izjednačenje je IMT-u doneo u 53. minutu Olivije Til.

Na 2:1 za kruševačkog superligaša povisio je Stefan Bukorac u 66. minutu. Samo četiri minuta kasnije, za konačnih 3:1 za Napredak, mrežu je u 70. minutu pogodio Stefan Hajdin.

U narednom, 8. kolu, kruševački Napredak gostuje ekipi Radničkog iz Niša u nedelju, 14. septembra od 19.00 sati.

Naslovna fotografija: TV Jefimija, april 2025., utakmica Napredak 2 – 1 IMT