Za 193.000 domaćinstava sa statusom energetski ugroženog kupca umanjeni računi za električnu energiju, gas ili grejanje 20 do 60% tokom grejne sezone. To je do sada najveći broj domaćinstava koja su, uz podršku države, dobila umanjenje računa za energente, navodeći da je među njima 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama, kojima je umanjenje računa za struju 1.000 dinara mesečno omogućeno po automatizmu.