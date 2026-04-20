Ove godine po prvi put su i vojni invalidi i borci imali mogućnost da se prijave i umanje svoje račune, pri čemu je to iskoristilo čak 30.000 domaćinstava iz ove kategorije.

Svi građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i porodice slabijeg materijalnog položaja, mogu da se prijave za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Zahtevi se tokom cele godine podnose u jedinicama lokalne samouprave, gde se građani opredeljuju za umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje, a može se ostvariti umanjenje računa za električnu energiju do 40%, kao i do 60% za toplotnu energiju.

Ministarstvo rudarstva i energetike je nedavno usvojilo novi pravilnik kojim se usklađuju iznosi ukupnog mesečnog prihoda domaćinstava sa kretanjem indeksa potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Prema novim kriterijumima, pravo na status energetski ugroženog kupca na osnovu materijalnog statusa domaćinstva imaće jednočlana domaćinstva sa prihodom do 25.387,88 dinara, dvočlana do 40.238,31 dinara, tročlana do 55.088,73 dinara, četvoročlana do 69.939,16 dinara, petočlana do 84.789,58 dinara i šestočlana do 99.640,01 dinara. Za domaćinstva sa više od šest članova, za svakog dodatnog člana prag se uvećava za 14.850,43 dinara.