NIKOLIĆ: „UTAKMICA PROTIV IMT-a JE PREKRETNICA, VEOMA BITNA UTAKMICA ZA NAS“

Nakon šest odigranih utakmica sezone 2025/26 u okviru Mozzart Bet Super lige Srbije, kruševački Napredak je na tabeli 14., od ukupno 16 klubova koji se takmiče u najvišem rangu srpskog fudbala. Napredak je do sada upisao 4 boda iz četiri remija. Od početka prvenstva je dve utakmice izgubio i do sada nije zabeležio pobedu. Napretkovi fudbaleri su u šest utakmica postigli 4 gola, a primili ukupno 10.

U Kruševac u nedelju dolazi osmoplasirani novobeogradski IMT.

Utakmica 7. kola Mozzart Bet Super lige Srbije u Kruševcu se igra u nedelju 31. avgusta od 21 sat.