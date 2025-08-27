SVEČANO ZAVRŠENA 29. SEZONA PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH U SPLITU

Deca iz četiri zemlje donela radost, medalje i nova prijateljstva

Na prepunoj splitskoj Rivi, nakon završetka svih takmičenja, okupila su se deca iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, zajedno sa svojim vođama i trenerima, kao i mnogobrojni prolaznici i turisti. Uz bogat program, na binu su izašli Zoran Milanović, predsednik Hrvatske; Zdravko Marić, predsednik Plazma Sportskih igara mladih; Zoran Gajić, ministar sporta i omladine u Vladi Republike Srbije i Tonči Glavina, ministar turizma i sporta Republike Hrvatske, kako bi simbolično ugasili plamen i time proglasili kraj 29. sezone Igara.

Među VIP zvanicama bili su i proslavljeni sportisti i ugledne ličnosti – bivši fudbaler i reprezentativac Slaven Bilić, jedan od najtrofejnijih vaterpolista veka Anđelo Šetka, bivši reprezentativac u fudbalu Hrvoje Veljić, kao i mnogi drugi predstavnici vlada Hrvatske i Srbije, kulturnog i sportskog života. Njihovo prisustvo pokazuje značaj i veličinu ove manifestacije u regionu.

Prisutnima se obratio i Zdravko Marić, predsednik Plazma Sportskih igara mladih:

„Najviše hvala, ali najviše hvala uvek ide deci – ovogodišnjim finalistima iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Hvala im što iz godine u godinu prepoznaju Igre, jer bez njih Igre ne bi postojale. Oni su najzaslužniji što se Igre nalaze na ovakvom nivou.“

Na međunarodno finale u Split došlo je čak 820 mališana iz četiri zemlje. Samo iz Srbije stigla su deca iz 47 gradova i mesta, njih 152, pobednici Državnog finala, koji su se borili za medalje, ali i za nova prijateljstva. Tokom ove godine, u svim zemljama učestvovalo je ukupno 353.848 dece. Od osnivanja Igara do danas, kroz ovu najveću manifestaciju amaterskog sporta mladih u Evropi.

„Ove Igre su više od sporta, više od fizičkog vaspitanja i više od fizičkog vežbanja. One predstavljaju priliku da se mladi ljudi bolje upoznaju i da kroz to razvijaju prijateljske odnose. Upravo to je ono za šta se zalaže Vlada Republike Srbije, za šta se zalažemo svi mi, a u tom pravcu politiku naše zemlje vodi i predsednik Aleksandar Vučić – politiku mira i pomirenja. Sport je, jednostavno, instrument i jedan od glavnih alata da se to postigne,“ istakao je Zoran Gajić, ministar sporta i omladine u Vladi Republike Srbije.

Marija Mihajlović, predsednica Plazma Sportskih igara mladih Srbije, naglasila je:

„Sigurni smo da će i ove godine deca iz Splita, sa velikog finala u Srbiju doneti ne samo pregršt osvojenih medalja već i najlepše uspomene. Ponosni smo što je i ove godine pobedio osmeh, radost, solidarnost i prijateljstvo. Naravno, ponosni smo i na to što je za decu sve besplatno – zahvaljujući, pre svega, Vladi Republike Srbije, svim našim sponzorima, lokalnim samoupravama, gradovima, partnerima Igara. Zahvaljujem se svim sportskim i prosvetnim radnicima, roditeljima, medijima, i naravno najveća hvala ide deci, čija nas energija motiviše i inspiriše da iz godine u godinu organizaciju podižemo na još viši nivo.“

Pored sportskih nadmetanja, Igre promovišu i važne vrednosti i edukaciju: radionice „Zero Waste“ podsećaju na očuvanje životne sredine, dok kampanja „Pružam ruku, ne podmećem nogu“, u saradnji sa Dunav osiguranjem, promoviše borbu protiv svih oblika nasilja.

Plazma Sportske igre mladih podržavaju i najznačajnije svetske sportske institucije – MOK, UEFA, FIDE, FIBA, Evropska komisija – kao i brojni partneri: Bambi, Coca-Cola HBC, NIS, Banka Poštanska štedionica, Dunav osiguranje, Millennium Team, Podravka, Topps, Telekom Srbija, Wiener Städtische osiguranje i UEFA Foundation.

Za kraj, atmosferu je upotpunio koncert Luke Nižetića, koji je publici doneo radost i slavlje.

Pobednici završnih takmičenja

A juče završetkom finalnih mečeva NIS odbojke na pesku i takmičenja u šahu, dobili smo finaliste u svi deset sportskih disciplina u okviru Plazma sportskih igara mladih, a to su: Coca Cola Cup, Telekom Srbija mali fudbal, Millennium Team basket 3×3, Wiener Städitche Cup rukomet, šah, odbojka, NIS odbojka na pesku, Lino igra između dve vatre, trka na 60 metara, tenis i stoni tenis.

Evo i pobednika sa jučerašnjih finala:

NIS odbojka na pesku – dečaci

ŠD Braslovče – Braslovče, Slovenija Nanut Sirk – Nova Gorica, Slovenija Štrumpfovi – Varaždin, Hrvatska Carinici – Sisak, Hrvatska

NIS odbojka na pesku – devojčice

Lu-La – Pula, Hrvatska Dremej, Stopar – Ljubljana, Slovenija Rozman, Trante – Medvode, Slovenija Blondies – Gradačac, Bosna i Hercegovina

Šah – devojčice do 11 godina

Zarja Gomboši – Ptuj, Slovenija Natalija Vujičić – Beograd, Srbija Sofija Milošević – Batajnica, Srbija Tisa Mazi Petrič – Postojna, Slovenija

Šah – devojčice do 15 godina

Justina Milošević – Beograd, Srbija Lucija Galić – Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Anastazija Milenković – Subotica, Srbija Ines Košar – Zagreb, Hrvatska

Šah – dečaci do 11 godina

Jan Verbič – Ljubljana, Slovenija Nikola Adamović – Novi Sad, Srbija Matic Levačič – Ljubljana, Slovenija Luka Karlović – Pula, Hrvatska

Šah – dečaci do 15 godina

Uroš Vučković – Beograd, Srbija Andrej Stojković – Pula, Hrvatska Nikola V. Rakić – Požarevac, Srbija Nikola Sibinčić – Prnjavor, Bosna i Hercegovina

Plazma Sportske igre mladih još jednom su pokazale da su više od sporta – one su festival prijateljstva, radosti i zajedništva. Osmesi dece, njihova energija i drugarstvo najbolja su potvrda da Igre svake godine rastu i postaju sve važniji most povezivanja mladih u regionu.

Saopštenje i fotografije: Plazma Sportske Igre Mladih