VIŠE OD 55.500 PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE OTKRIVENO TOKOM AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA

ByGoran Nikolić

apr 20, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili su više od 55.500 prekršaja prekoračenja brzine od čega je 4.977 otkriveno i sankcionisano u zonama pešačkih prelaza, gde su vršene mere pojačane kontrole u cilјu zaštite pešaka.

U sklopu ove akcije koja je, od 13. do 19. aprila 2026. godine, sprovedena u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), 15. aprila je realizovana akcija pod nazivom „Speedmarathon“ tokom koje je brzina kontrolisana svim raspoloživim uređajima neprekidno tokom 24 časa. Više od 560 policijskih službenika kontrolisalo je brzinu na gotovo 857 kontrolnih tačaka, uklјučujući 412 lokacija koje su predložili građani, a za svega jedan dan otkriveno je 8.685 prekoračenja brzine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da je neprilagođena brzina i dalјe najveći problem bezbednosti saobraćaja u našoj zemlјi, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.

