SKUPŠTINA FK NAPREDAK: OSTAVKA JEDNOGLASNO ODBIJENA, NENEZIĆ OSTAJE PREDSEDNIK

Održana je sednica Skupštine FK Napredak u Kruševcu. Skupština FK Napredak na današnjoj sednici nije usvojila ostavku predsednika Kluba Miloša Nenezića, naprotiv, jednoglasnom odlukom dala mu je podršku da ostane na funkciji. To znaci da aktuelni predsednik nastavlja sa svojim radom.

„Hvala na podršci koju mi dajete neprihvatanjem ostavke, a posebno hvala na angažovanju u prethodnih pet godina. Obrazložio sam već razloge ostavke. Da me neko proziva za finansije, mene i Klub, to nikako ne mogu da prihvatim. Mi smo najčistiji Klub u zemlji po finansijskom poslovanju. Državi smo u poslednjih pet godina, na konto poreza i doprinosa uplatili 400 miliona dinara. Javno pozivam nadležne inspekcije da dođu u FK Napredak, pa u ostale klubove u našem regionu, potom u Super ligi, pa da vidimo da li se plaćaju porezi i doprinosi državi, ili se nekom pare daju na ruke. A, zbog prozivki i izrečenih laži koje se šire društvenim mrežama, očekujem reakciju nadležnih institucija“, rekao je u obraćanju Skupštini FK Napredak Miloš Nenezić.

Dalje aktivnosti Skupštine biće u skladu sa odredbama Statuta FK Napredak i Poslovnika o radu Skupštine.

Izvor: fknapredak.rs