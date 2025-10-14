REALIZOVAN TRADICIONALNI OKTOBARSKI SAJAM SPORTA U KRUŠEVCU

U kruševačkoj Hali sportova, danas je održan Oktobarski sajam sporta, koji su organizovali Sportski savez grada Kruševca i Sportski centar Kruševac.

Oktobarski sajam sporta sastavni je deo manifestacije obeležavanja 14. oktobra, Dana oslobođenja Grada Kruševca.

Na danasnjem sajmu u Hali sportova predstavilo se 28 sportskih organizacija i 18 klubova, sa ciljem da se prvenstveno deca i mladi motivišu da se bave sportom, pravilno se razvijaju i stvaraju zdrave životne navike.

Oktobarski sajam sporta svečano su otvorili predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i načelnica Gradske uprave Kruševac Vesna Anđelić.

Na današnjem sajmu predstavljeni su fudbal, odbojka, peintbol, kik boks, tekvondo, košarka, karate, boks, gimnastika, ragbi, podvodni sport, rukomet, stoni tenis i drugi sportovi, a posetioci su imali priliku da se upoznaju sa kruševačkim sportskim organizacijama i u direktnoj komunikaciji sa sportskim radnicima, sportskim stručnjacima i sportistima stvore jasniju sliku o mogućnostima koje pruža kruševački sport.