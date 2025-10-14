AMBASADOR NR KINE POSETIO KRUŠEVAC I ODRŽAO SASTANAK SA PRIVREDNICIMA

Ambasador Narodne Republike Kine Li Ming posetio je Kruševac, a sastanak je održan u Gradskoj upravi.

Sastanku su prisustvovali ministar Bratislav Gašić, predstavnici rukovodstva grada, RPK Kruševac i 83 privredna subjekta iz Rasinskog okruga. Teme su se odnosile da učvrščivanje saradnje, uspostavljanje novih poslovnih kontakata i lakše komunikacije privrednika sa ekonomskim odeljenjem kineske ambasade.

Predstavnivi kineske delegacije iskazli su interesovanje za izvoz poljoprivrednih proizvoda, kao i proivoda metalske industrije u NR Kinu, te su napravljeni i prvi koraci za novu poslovnu saradnju.