PORODICAMA SREMČEVIĆ I MILIĆ URUČENI KLJUČEVI NOVIH DOMOVA

Porodica Sremčević u Makrešanu pretrpela je ogromnu materijalnu štetu prilikom požara koji se dogodio početkom jula. Vatra je najpre zahvatila drva u dvorišu, potom automobil i brzo se proširila na kuću u kojoj su bili supružnici. Privremeno su bili smešteni u hraniteljsku porodicu. Prilikom obilaska, odmah nakon požara, ministar odbrane Bratislav Gašić je rekao da će Grad Kruševac, porodicama na području grada koje su ostale bez krova nad glavom, pomoći u obnovi do jeseni. U avgustu je potpisan Ugovor o donaciji vrednoj oko 40.000 evra za izgradnju kuće porodici Sremčević iz Makrešana.

Klub privrednika Kruševac obezbedio je sredstva za izgradnju kuće od oko 50 kvadrata porodici Sremčević iz Makrešana, kojoj je u požaru izgorelo domaćinstvo. Tada je Dragan Anđelković, predsednik Kluba, istakao da su sredstva za izgradnju novog stambenog objekta prikupljana iz članarine i da je odziv privrednika bio odličan. Izgradnja je finansirana od temelja do krova, po principu “ključ u ruke“. Danas su porodici Sremčević uručeni ključevi novog doma.

Za nepuna dva meseca sagrađen je potpuno novi dom za Sremčeviće koji su do ponovnog ulaska u svoju kuću bili privremeno smešteni u hraniteljsku porodicu u Kupcima, a potom su dobili privremen smeštaj u gradu.

Krajem 2023. godine Udruženje boraca obratilo se za pomoć Bratislavu Gašiću kako bi se rešilo stambeno pitanje borca sa Košara Gorana Milića iz Dedine. Sedmočlanu porodicu Milić vrlo brzo je obišao ministar i tada je dogovoreno da se izgradi nova kuća i time reši njihovo stambeno pitanje. Porodica borca prve kategorije Gorana Milića živela je u kući od blata. Potpuno nova kuća od temelja je sagrađena, donator je Bratislav Gašić, a u nju se uselila sedmočlana porodica.

Goran Milić je vojnik koji je bio 1998. u 53. graničnom bataljonu, gde je bio na svim karaulama, bio je na Košarama. Milić ima četiri sina Iliju, Petra, Blagoja i Pavla suprugu i majku. Živeli su u oronuloj kući koju su uspeli da kupe kada su došli sa Kosova, a koja je napravljena od blata i letava. Prvobitni plan je bio da kuća ima 50 kvadrata, ali pošto je reč o višečlanoj porodici sagrađeno je još 50, kako bi Goranovi sinovi imali svoje sobe na spratu.

Ministru Gašiću je ovom prilikom uručena knjiga na poklon “Karaule Prištinskog korpusa”.

Ovo je jedna od oko 20 kuća koju je Bratislav Gašić donirao porodicama iz osetljivih socijalnih kategorija.