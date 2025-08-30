ZBOG PLJUSKOVA I SMANJENE VIDLJIVOSTI POTREBNA JE VEĆA OPREZNOST U SAOBRAĆAJU

Danas i sutra za vreme vožnje vozači bi trebalo da obrate pažnju na stanje puta jer povremeno jači pljuskovi u danima intenzivnog saobraćaja mogu biti neprijatni, a posebno ako brzina nije prilagođena vlažnom kolovozu kada može da iznenadi duži zaustavni put, savet Auto-moto savez Srbije.

AMSS upozorava da je „neprijatan i ulaz neprilagođenom brzinom u jači pljusak zbog trenutnog pogoršanja uslova, jer se vidljivost smanjuje na minimum, a zbog vode na putu vozači lako mogu da izgubi kontrolu vozila, a tada su sustizanja vozila ili izletanja sa puta učestala.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP „Putevi Srbije“, nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na izlazu iz Srbije putnička vozila se zadržavaju do dva sata, a na teretnim terminalima nema zadržavanja.

Na (PMV) putničkim terminalima na izlazu iz Srbije putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš čekaju 60 minuta, a na Batrovcima 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.