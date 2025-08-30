KAKO DA UČENICI I ĐACI PRVACI BUDU BEZBEDNI NA PUTU DO ŠKOLE?

Povratak u školske klupe znači nove obaveze, susrete sa drugarima, ali i pojačan saobraćaj. Deca su među najugroženijim učesnicima u saobraćaju, posebno đaci prvaci, koji tek uče kako da se samostalno kreću ulicama. Jedan trenutak nepažnje može promeniti sve. Početak školske godine donosi povećan saobraćaj i potrebu za oprezom. Deca, posebno đaci prvaci, su najranjiviji učesnici u saobraćaju.

Većina dece školskog uzrasta još uvek nema razvijenu sposobnost procene rizika u saobraćaju, što ih čini jednom od najugroženijih grupa, a među njima su đaci prvaci u najvećem riziku od neopreznosti, pošto se većina njih tada i osamostaljuje kao pešaci, odnosno učesnici u saobraćaju.

Izuzetno je važno da se deca od najranijeg uzrasta edukuju o bezbednom ponašanju u saobraćaju, uz podršku roditelja, nastavnika i celokupne zajednice kako bi se sprečila mogućnost povređivanja. Roditelji i svi oni koji brinu o deci imaju ključnu ulogu u njihovom vaspitanju i formiranju bezbednosnih navika. Od velikog je značaja da se još od najranijeg uzrasta pružaju jasna uputstva, ali i dosledan primer, jer oni upravo kroz svakodnevne situacije u kojima zajedno učestvuju tokom šetnje, prelaska ulice ili vožnje, usvajaju osnovna pravila i razvijaju svest o značaju bezbednosti u saobraćaju.

Roditelji, potrebno je da svoje dete naučite sledeće:

da uvek hoda po trotoaru, što dalje od kolovoza;

da nikada ne istrčava na ulicu- čak ni za loptom ili drugom igračkom;

da ulicu prelazi isključivo na obeleženom pešačkom prelazu;

da ne trči preko pešačkog prelaza, već prelazi mirnim korakom;

da usvoji zlatno pravilo: stani – pogledaj levo, desno, pa opet levo – osmotri – pređi;

da se ne igra u blizini ulice, na parkingu ili između vozila – što je posebno opasno jer ga vozači ne mogu uočiti;

da ne koristi slušalice, mobilne telefone ili druge uređaje dok učestvuje u saobraćaju;

U uslovima smanjene vidljivosti (magla, sumrak, zima), dete treba da nosi svetlu odeću ili garderobu sa reflektujućim elementima – na rancu, jakni, obući;

Za kišu i vetar bolje je odabrati kišnu kabanicu nego kišobran, koji detetu može ometati vidik i kretanje i

Uputite dete da uvek sačeka da vozilo (autobus, kombi) ode kako bi ulicu prešlo na bezbedan način.

Potrebno je i da vozači imaju na umu sledeće činjenice:

budite oprezni zbog dece;

smanjite brzinu u zoni škola, vrtića i igrališta;

približite se ovim zonama sa maksimalnim oprezom i prilagodite brzinu vozila preporučenoj – 30 kilometara na sat;

uvek budite spremni da naglo zaustavite vozilo ukoliko dete iznenada istrči na ulicu;

poštujte pešačke prelaze i pružite prednost deci;

zakon obavezuje vozača da zaustavi vozilo i propusti dete koje je na pešačkom prelazu čak i ako nema semafora;

ne zaobilazite vozila koja su se već zaustavila na prelazu – iza njih može biti dete;

vozite bez ometanja – budite potpuno prisutni;

ne koristite telefon, ne jedite, ne okrećite se ka putnicima i

jedan trenutak nepažnje može dovesti do tragedije.

Izvor: blic.rs