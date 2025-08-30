U SRBIJI JE PROŠLE GODINE PRIJAVLJEN NESTANAK VIŠE OD 3.000 OSOBA

Danas se obeležava Međunarodni dan nestalih osoba.

U Srbiji je u 2024. godini prijavljen nestanak 1.289 odraslih i 1.775 dece, a broj nestalih se povećava poslednjih godina, izjavio je Vladimir Paunović iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Centar za nestalu i zlostavljanu decu predlaže uspostavljanje javnog registra nestalih radi efikasnije potrage.

“To nisu male brojke za državu od nekoliko miliona stanovnika, a kada uporedimo statistiku od prethodnih godina vidimo da se broj nestalih, nažalost, povećava“, naveo je Paunović i dodao je da se zvanični podaci odnose na nestanke prijavljene Ministarstvu unutrašnjih poslova koje ima svoj registar nestalih, ali nije javan. Paunović smatra da se o nestalima nedovoljno govori u društvu, a da se o velikom broju onih koji su nestali prethodnih godina ništa ne zna. “Ne znamo šta je sa tim ljudima, zbog čega je važno da se građani što više uključe u potragu, a najbolji način za to je uspostavljanje javnog registra nestalih. Najveći broj evropskih država ima javni registar nestalih i važno da ga ima i Srbija i da podaci budu dostupni svakom građaninu Srbije, ali i drugih država, kako bi pomogli u potrazi za nestalima“, rekao je Paunović.

Prema Paunovićevim rečima, Centar za nestalu i zlostavljanu decu od 2017. godine ima registar nestalih, ali to nije zvanični registar države, a objavili su više stotina podataka o nestalima, zahvaljujući čemu je pronađen veliki broj nestalih.

Ukazao je da je u evidenciji nestalih odraslih osoba primećeno da u velikom procentu nestaju oboleli od Alchajmerove bolesti, demencije, određenih psiholoških bolesti, kao i da je visoka povezanost sa samoubistvima. “Iz tog razloga je veoma važno da se vest o nestanku tih osoba proširi i da što brže dođe do ljudi iz njihovog neposrednog okruženja. Kada su ljudi upoznati i ako primete osobu koja izgleda kao da je bolesna i ima neki problem, važno je da ne prođu pored tih osoba i da im priđu. Ako imamo sistem sa podacima o nestalima može se mnogo brže reagovati i pomoći tim osobama i njihovim porodicama“, rekao je Paunović. Dodao je da, osim što širi vesti o nestalima kroz svoj registar, Centar za nestalu i zlostavljanu decu pruža i podršku porodicama nestalih koje se, kako kaže, često osećaju zaboravljeno i ostavljeno od društva.

Međunarodni dan nestalih osoba ustanovljen je 30. avgusta 1981. godine sa ciljem da se skrene pažnja na sudbinu mnogih nestalih i patnju njihovih porodica.

Izvor: blic.rs