IN MEMORIAM DRAGAN LAZOVIĆ – LAZA (1952-2026)

Sa velikom tugom i žalošću obaveštavamo širu sportsku javnost da nas je 09. maja 2026. godine napustio naš Dragan Lazović Laza (1952-2026).

Kruševac je grad sporta, sportskog duha i sportskih legendi koje je stvarao, a od kojih je zauzvrat dobijao mnogo. Ime i delo Dragana Lazovića – Laze ostaće duboko upisano na svetlim stranicama sporta pod Bagdalom u atletskom, rukometnom i gimnastičkom sportu bivše SFRJ i Republike Srbije.

Dokazao se kao uspešan sportista u atletici i rukometu nastupajući za Atletski klub Kruševac, Atletski klub Sarajevo, Rukometni klub „14 oktobar“, Rukometni klub „Obilićevo“, Rukometni klub „Napredak“ i Rukometni klub „Abu Dabi“. Bio je atletski reprezentativac, Srbije i Bosne i Hercegovine a nakon završetka sportske karijere završava Višu pedagošku školu u Sarajevu i svoj pedagoški rad započinje u osnovnim školama u Prijepolju i Kruševca, a kasnije u Društvu za telesno vaspitanje “Partizan“ u Kruševcu, radnu karijeru završava kao šef programske službe u Sportskom centru Kruševac.

Bio je jako uspešan trener u atletici, muškom i ženskom rukometu kao i u gimnastici. Njegovi sportisti donosili su u Kruševac najsvetlija priznanja sa državnih i međunarodnih takmičenja. Rezultat njegovog sportsko -pedagoškog rada ogleda se u nizu kruševačkih sportskih generacija koje su imale priliku da uče od posvećenog i marljivog sportskog radnika kao i u broju sportista reprezentativaca koje je svojim radom iznedrio u atletici, rukometu i gimnastici. Bio je pedagog starog kova koji je nesebično širio znanje i uticao na razvoj mnogih kruševačkih sportskih generacija.

Ostaće upamćen u široj sportskoj javnosti Srbije i grada Kruševca kao „kruševačka sportska legenda“.

Dragan Lazović – Laza sahranjen je 10. maja 2026. godine, na starom groblju u Kruševcu.