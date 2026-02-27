U VRNJAČKOJ BANJI POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA KOMESARIJATOM ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

U Kabinetu predsednika opštine Vrnjačka Banja Bobana Đurovića potpisan je memorandum o saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, koji se odnosi na realizaciju operativnog programa finansiranog sredstvima EU kroz IPA III program, čiji je cilj pružanje podrške interno raseljenim licima sa teritorije Kosova i Metohije kroz izgradnju stambenih jedinica.

Godinama unazad, zajedno sa Komesarijatom, Vrnjačka Banji radi na tome da svako ko je ostao bez svog doma dobije priliku za novi početak.

Nakon potpisivanje uručeni su i paketi pomoći za 121 porodicu iz osetljive kategorije stanovništva. Кomesarijat će i u narednom periodu nastaviti saradnju sa lokalnom samoupravom, obilazak korisnika i unapređenje programa podrške, kako bi se dodatno osnažile najugroženije porodice i doprinelo njihovoj podršci za život u lokalnoj zajednici.