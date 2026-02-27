MINISTAR ZA SARADNJU SA DIJASPOROM ĐORĐE MILICEVIĆ SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA GRADA KRUŠEVCA

Ministar bez porfelja zadužen za saradnju sa dijasporom Đorđe Milicević sastao se danas sa predstavnicima Grada Kruševca.

Teme sastanka odnosile su se na projekte koje raspisuje Ministarstvo, a jedan od najznačajnijih je obrazovno-sportski kamp za decu iz dijaspore za koji se grad Kruševac priprema. Osim prirodnih lepota našeg kraja, deca iz dijaspore imaće priliku da posete kulturno-istorijske spomenike,upoznaju se sa tradicijom i duhovnim nasleđem Srbije, kao i da stvaraju nova prijateljstva.

Jedan od ciljeva Ministarstva zaduženog za saradnju sa dijasporom je povezivanje naših uspešnih privrednika, koji posluju van Srbije, sa lokalnim samoupravama, istakao je ministar Milicević.

U okviru današnje posete, ministar Đorđe Milicević je obišao porodicu Vasiljević iz Jablanice, vlasnike preduzeća „Swiss Leader“ i „Wival“, inače povratnike iz inostranstva.