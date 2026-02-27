Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

MINISTAR ZA SARADNJU SA DIJASPOROM ĐORĐE MILICEVIĆ SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA GRADA KRUŠEVCA

ByGoran Nikolić

feb 27, 2026

Ministar bez porfelja zadužen za saradnju sa dijasporom Đorđe Milicević sastao se danas sa predstavnicima Grada Kruševca.

Teme sastanka odnosile su se na projekte koje raspisuje Ministarstvo, a jedan od najznačajnijih je obrazovno-sportski kamp za decu iz dijaspore za koji se grad Kruševac priprema. Osim prirodnih lepota našeg kraja, deca iz dijaspore imaće priliku da posete kulturno-istorijske spomenike,upoznaju se sa tradicijom i duhovnim nasleđem Srbije, kao i da stvaraju nova prijateljstva.

Jedan od ciljeva Ministarstva zaduženog za saradnju sa dijasporom je povezivanje naših uspešnih privrednika, koji posluju van Srbije, sa lokalnim samoupravama, istakao je ministar Milicević.

U okviru današnje posete, ministar Đorđe Milicević je obišao porodicu Vasiljević  iz Jablanice, vlasnike preduzeća „Swiss Leader“ i „Wival“, inače povratnike iz inostranstva.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

SASTANAK ORGANIZATORA MUZIČKOG FESTIVALA „SRBIJA U RITMU EVROPE“ I PREDSTAVNIKA GRADA KRUŠEVCA

feb 27, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U VRNJAČKOJ BANJI POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA KOMESARIJATOM ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

feb 27, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU: RASPISAN JAVNI POZIV ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

feb 26, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

SASTANAK ORGANIZATORA MUZIČKOG FESTIVALA „SRBIJA U RITMU EVROPE“ I PREDSTAVNIKA GRADA KRUŠEVCA

27.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

MINISTAR ZA SARADNJU SA DIJASPOROM ĐORĐE MILICEVIĆ SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA GRADA KRUŠEVCA

27.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U VRNJAČKOJ BANJI POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA KOMESARIJATOM ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

27.02.2026. Goran Nikolić
Fudbal Sport

FK NAPREDAK U NEDELJU DOČEKUJE SUBOTIČKI SPARTAK ŽK

27.02.2026. Goran Nikolić