MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU: RASPISAN JAVNI POZIV ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je prošle nedelje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je u ovom trenutku opredeljeno 375 miliona dinara. „Od sada je još 375 miliona dinara na raspolaganju svim mladim ljudima koji su zainteresovani za kupovinu kuća u selima Srbije. Iznos po kući uvećan je na 1,5 miliona dinara“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i dodao: „Kako stvari stoje, interesovanje je ogromno.“

Novina ovogodišnjeg konkursa je povećanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava, što mladim pojedincima i porodicama omogućava veći izbor kuća i bolje uslove za život na selu. Kao i do sada pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Republike Srbije, pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu i koji žele da svoj dom stvore u nekom od sela širom Srbije.

Podnosioci prijave sami pronalaze seosku kuću sa okućnicom u bilo kom selu u Srbiji, a zatim se javljaju lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se kuća nalazi, sa kojom dalje nastavljaju proceduru prijave na konkurs.

Iznos po prijavi je ove godine uvećan na 1,5 miliona dinara.

Ovaj program sprovodi se uspešno već pet godina i dao je značajne rezultate – do sada je dodeljeno 4.000 seoskih kuća, u koje se uselilo 17.100 ljudi, među kojima je veliki broj dece. Na taj način oživela su mnoga sela širom Srbije, a pojedina čak uselila i više od stotinu nekada napuštenih kuća.

Javni konkurs je otvoren do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine. Sve informacije o uslovima i načinu prijavljivanja dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs.