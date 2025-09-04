TROJICA BUGARSKIH DRŽAVLJANA UHAPŠENA POD SUMNJOM NA KRAĐU I FALSIFIKOVANJE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivična dela krađa i falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, za koje su osumnjičeni bugarski državljani D. S. A. (1980), R. G. S. (2003) i H. I. H. (2003).

Oni se sumnjiče da su, 29. avgusta ove godine u Kruševcu, iz torbe pedesetogodišnje Kruševljanke ukrali novčanik sa novcem, ličnim dokumentima i platnim karticama, kao i da su potom na bankomatu skinuli novac sa njenog računa.

Na ovaj način pedesetogodišnja žena, kako se sumnja, oštećena je za ukupno oko 300.000 dinara.

Osumnjičeni su uhapšeni po poternici na Graničnom prelazu Mokranje i sprovedeni u Policijsku upravu u Kruševcu, a potom i privedeni osnovnom javnom tužiocu.

Sudija za prethodni postupak, na predlog tužioca, odredio im je pritvor do 30 dana.