ŠTA KADA VAM TELEFON PADNE U VODU?

Brza i promišljena reakcija često predstavlja presudan faktor kada pametni telefon dođe u kontakt sa tečnošću. Bez obzira na to da li je reč o prosutoj vodi, padu telefona u čašu, lavabo ili čak u more prilikom fotografisanja, zabrinutosti korisnika je neizbežan. Prva pomisao je obučno da je telefon trajno oštećen i da ne postoji mogućnost da ponovo normalno funkcioniše.

Međutim, koliko god da ste zabrinuti, telefon koji je upao u vodu može se spasiti u većini slučajeva! Uz pribranost i nekoliko pažljivih koraka, šanse da vaš mobilni uređaj ponovo profunkcioniše mogu biti mnogo veće nego što u prvi mah pretpostavljate. Zato je važno da znate šta tačno uraditi nakon kvašenja i koje greške nikako ne smete napraviti.

Zašto je voda najveći neprijatelj elektronike?

Komponente u telefonu rade na principu protoka električne struje kroz vrlo precizne i tanke kontakte. Voda je provodnik, te kada dospe u unutrašnjost uređaja, uzrokuje kratke spojeve i koroziju. To znači da čak i ako mobilni telefon proradi nakon što se osuši, rizik od kasnijeg kvara je velik jer vlaga, ukoliko se ne ukloni sasvim, nastavlja da nagriza kontakte.

Slana voda, sokovi ili kafa znatno su opasniji jer pored vlage ostavljaju i ostatke soli, šećera i drugih hemikalija koje dodatno ubrzavaju oštećenje. Zbog toga je mnogo manja šansa da telefon preživi pad u more nego u čašu čiste pijaće vode.

Prvi koraci odmah posle nezgode

Čak i da imate uređaj koji je vodootporan, prvo i najvažnije je da ga izvadite iz vode što je pre moguće. Izbegavajte nepotrebno pomeranje telefona koje može dodatno razliti kapljice vode po unutrašnjim komponentama. Brzom reakcijom smanjuje se količina vode koja prodire u kritične delove uređaja.

Nakon nezgode sa vodom i drugim tečnostima obavezno isključite telefon, čak i ako deluje da sve radi normalno. Nikako ga nemojte ponovo uključivati, jer vlaga unutar uređaja u kombinaciji sa strujom može izazvati kratke spojeve i dovesti do trajnog kvara.

Sledeći korak podrazumeva da izvadite SIM i memorijsku karticu, a zatim i sve dodatke koji mogu zadržavati vlagu. Na taj način omogućavate da uređaj „diše“ i da vlaga ne ostaje zarobljena unutar zaštitnih slojeva.

Na kraju, blago obrišite površinu telefona mikrofiber krpom i okrenite ga ekranom na dole da bi gravitacija pomogla izbacivanju tečnosti. Nemojte tresti telefon, jer to može potisnuti vodu dublje i razliti kapljice po komponentama koje prvobitno nisu došle u kontakt sa tečnošću.

Sušenje, metode koje rade i mitovi

Popularne metode koje možete videti na internetu, poput stavljanja telefona u činiju pirinča, serviseri nikako ne preporučuju. Silk gel kesice (koje dolaze uz mnoge proizvode poput obuće) su efikasnije jer upijaju vlagu bez ostavljanja čestica. Ako imate veliku količinu silika gel pakovanja, stavite telefon u zatvorenu posudu sa njima na 24 do 48 sati.

Korišćenje usisivača sa malim otvorom na dovoljnoj udaljenosti takođe može izvući vlagu iz otvora, ali pazite da ne koristite preveliku snagu ili da ne približavate usisivač previše blizu. Izbegavajte korišćenje fenova i mikrotalasne pećnice jer na oba načina možete trajno oštetiti bateriju i električne komponente telefona.

Spašavanje podataka

Ako telefon ne radi, ali ga računar prepoznaje preko USB-a, odmah napravite rezervnu kopiju podataka, slika, kontakata i važnih fajlova. U slučaju da kompjuter ne prepoznaje uređaj, razmislite o vađenju memorijske kartice (ako je ima) i korišćenju eksternog čitača za spasavanje fajlova.

U slučajevima kada je pogonska memorija direktno oštećena, profesionalni servisi nude spašavanje podataka sa ploče ili čipova, ali to je skuplja opcija i ne garantuje povratak 100% fajlova.

Najčešće posledice nakon potapanja i kada potražiti pomoć servisera

Čak i kada telefon na prvi pogled izgleda ispravno nakon potapanja, skrivena oštećenja se “pokažu” kasnije. Nakon nezgode, najčešći problemi su nemogućnost uključivanja, brže pražnjenje baterije, pregrevanje, zamagljena kamera, izobličen zvuk na zvučniku i mikrofonu, kao i pojavljivanje mrlja ili linija na ekranu. Vlaga koja je prodrla u unutrašnjost telefona nastavlja da utiče na komponente, pa uređaj može iznenada prestati da radi iako je u početku delovao funkcionalno.

Glavni razlog ovakvih posledica je korozija, proces u kome vlaga polako nagriza kontakte i ploču uređaja. Šteta može biti postepena i neprimetna, što znači da telefon može raditi danima ili nedeljama pre nego što potpuno otkaže. Zbog toga je važno shvatiti da prividno “ispravan” uređaj nakon potapanja nije siguran.

Ako nakon 24 do 48 sati sušenja telefon i dalje ne radi normalno, vreme je da ga odnesete kod stručnjaka. Iskusni serviseri imaju alate za čišćenje, ispiranje i testiranje, kao i pristup zamenskim delovima. Birajte proverene radnje za popravku telefona, gde ćete dobiti profesionalnu dijagnostiku i kvalitetnu uslugu.

Prilikom odabira servisa, proverite recenzije i tražite garanciju. Ako imate servis koji nudi i detaljno čišćenje matične ploče i zamenu korodiranih delova, to je najpouzdanija opcija za komplikovane slučajeve.

Šta nikako ne raditi kada telefon dođe u kontakt sa vodom?

Ne pokušavajte da uključujete ili punite telefon dok niste sigurni da je potpuno suv. Struja kroz mokre komponente može izazvati kratki spoj i trajno oštetiti elektroniku. Takođe, nemojte koristiti fen ili stavljati uređaj u mikrotalasnu kako biste ubrzali sušenje, jer prevelika toplota može deformisati plastiku i oštetiti lepljene i lemljene spojeve.

Na kraju, ne rastavljajte uređaj ako nemate iskustva i odgovarajući alat. Otvaranje bez zaštite i znanja može poništiti garanciju i povećati rizik od trajnog oštećenja telefona.

IP sertifikat je sjajna stvar, ali ne pruža stoprocentnu zaštitu

Mnogi moderni telefoni dolaze sa oznakama IP67 ili IP68, što znači da poseduju određen stepen zaštite od vode i prašine. Međutim, važno je znati da to ne znači potpunu otpornost u svim uslovima. Testovi se rade u laboratorijama, u kontrolisanim uslovima i u čistoj vodi.

U realnom životu, pad u morsku vodu, bazen sa hlorom ili sapunicu iz sudopere, može izazvati kvar. Takođe, otpornost vremenom slabi jer se gumene zaptivke troše. Zato čak i telefoni sa sertifikatom ne treba da se tretiraju kao vodootporni uređaji, već samo kao oni koji imaju određenu zaštitu.

Neplanirani kontakt telefona i tečnosti je stresan, ali brzom i pravilnom reakcijom često je moguće izbeći ili značajno smanjiti štetu. Primenite korake iz ovog vodiča, sačuvajte hladnu glavu i, kada je potrebno, potražite profesionalnu pomoć.

Fotografije:

https://www.pexels.com/photo/black-and-white-smartphone-underwater-8481932/

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-water-droplets-on-the-back-of-a-blue-smartphone-12006804/

https://www.pexels.com/photo/disassembled-smartphone-on-repair-workbench-31862950/