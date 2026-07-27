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Društvo Vesti

KIŠA MOGUĆA SAMO U PONEDELJAK, OD UTORKA SUNČANO I SVAKOG DANA SVE TOPLIJE VREME

ByGoran Nikolić

jul 26, 2026

U Srbiji u promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 29 do 33°C. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 95%. Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u ponedeljak promenljivo oblačno vreme sa mogućom kišom i grmljavinom. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna do 29°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a u planinskim predelima je moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, posle podne mestimično pojačan, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 30 do 34°C. Upozorenja: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u utorak sunčano. Temperatura od 17 do 31°C.

U Srbiji u sredu sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočnih i jugoistočni, u brdsko-planinskim predelima severoistočni. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 31 do 35°C. Upozorenja: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u sredu sunčano. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna do 33°C.

U Srbiji u četvrtak sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 33 do 37°C. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%. Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u četvrtak sunčano. Temperatura od 16 do 34°C.

Prognoza vremena za Srbiju od 31. jula do 04. avgusta 2026. godine: Sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 38, lokalno i oko 40°C.

U Kruševcu u petak sunčano. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna do 35°C.

Narednog vikenda u Kruševcu pretežno sunčano. Jutarnje temperature preko 20, dnevna i u subotu i u nedelju 36°C.

By Goran Nikolić

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