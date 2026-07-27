20. „CREVARIJADA“ U ĆUPRIJI ZAVRŠENA NAGRADAMA ZA NAJBOLJE UČESNIKE I KONCERTOM ANE BEKUTE

Drugi dan jubilarne, 20. „Crevarijade“ u Ćupriji protekao je u znaku vrhunskih gastronomskih specijaliteta, paklene konkurencije kraj roštilja, uzbudljivih takmičenja i spektakularne završnice uz pesmu.

Značaj ove jubilarne manifestacije potvrdio je i Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine, istakavši da je Ćuprija pokazala kako se predanim radom gradi ozbiljan turistički brend. „Dve decenije trajanja jedne manifestacije je jubilej vredan poštovanja. Ćuprija i „Crevarijada“ su dostigle nivo koji potencijalno može da preraste i u međunarodnu manifestaciju. Uz puno rada i truda, verujem da za par godina ova manifestacija može da stane rame uz rame sa velikim brendom poput Roštiljijade. Ministarstvo će nastaviti da podržava ovakve uspešne događaje“, poručio je Kandić.

Nakon što su majstori roštilja tokom celog dana pripremali specifične ćuprijske specijalitete i crevca na žaru, žiri je imao izuzetno težak zadatak da među punim tanjirima proglasi najbolje. Titulu šampiona 20. „Crevarijade“ i novčanu nagradu od 120.000 dinara osvojila je ekipa „Srpski vukovi“, na čelu sa Aleksandrom Đorđević.

Međutim, pobednici su odmah nakon proglašenja oduševili sve prisutne odlukom da celokupan nagradni iznos doniraju u dobrotvorne svrhe. „Došli smo pre svega da se družimo i podržimo manifestaciju, uopšte nam nije bilo bitno da li ćemo biti prvi ili poslednji. Pobedničkih 120.000 dinara sigurno će značiti nekoj porodici. Mi smo pre svega prijatelji, drago nam je što se neguje ova tradicija“, istakao je predstavnik pobedničke ekipe.

Posebnu atrakciju i ove godine predstavljalo je uvek popularno takmičenje u brzom ispijanju piva, gde je viđena prava borba do poslednje kapi u krigli. Drugu godinu zaredom, šampionsku titulu odneo je Bojan Popović iz Ćićevca. Bojan je u duhovitom razgovoru nakon pobede otkrio i koliko je nagradnih litara piva do sada sakupio: „Prošle godine su mi poklonili četiri litra više zbog moje kutaže, pa sam imao 146 kilograma. Ove godine nisam hteo da mi iko poklanja — izborio sam se i zaokružio na 150 litara piva“, rekao je Bojan, uz osmeh.

Savršen završetak dvodnevne manifestacije, koja je okupila hiljade posetilaca iz cele Srbije i regiona, u večernjim satima usledio je veliki koncert muzičke zvezde Ane Bekute. Uz njene najveće hitove, Ćupričani i njihovi gosti proslavili su uspešan kraj još jedne „Crevarijade“.