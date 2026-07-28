MUP: 100 SAOBRAĆAJNIH NEZGODA ZA 24 SATA U SRBIJI, MOTOCIKLISTI NAJUGROŽENIJI

U protekla 24 sata na putevima širom Srbije dogodilo se čak 100 saobraćajnih nezgoda, izgubljena su čak tri života, a čak 50 je povređenih, saopštila je Uprava saobraćajne policije.

Saobraćajna policija uputila je apel svim učesnicima u saobraćaju, sa posebnim akcentom na vozače dvotočkaša, čije se prisustvo na putevima značajno povećava u ovom periodu godine.

Iz policije upozoravaju da su vozači motocikala i skutera posebno ugroženi jer ih drugi učesnici u saobraćaju često ne uoče na vreme, a i najmanji kontakt sa drugim vozilom za njih može biti fatalan.

„Pozivamo vozače automobilа da obrate posebnu pažnju, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i na saobraćajnicama koje podrazumevaju velike brzine“, poručuju iz Uprave saobraćajne policije.

Takođe, snažan apel upućen je i samim motociklistima da učine sve što je do njih kako bi sačuvali sopstvenu bezbednost:

Obavezno nošenje kacige: Podseća se da korišćenje zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mera zaštite koja direktno spasava živote i smanjuje težinu povreda.

Dodatna oprema i vidljivost: Motociklistima se savetuje nošenje kompletne zaštitne opreme i vožnja koja ih čini uočljivim drugim vozačima.

Prilagođavanje brzine: Poštovanje saobraćajnih propisa i prilagođavanje brzine uslovima na putu ključni su faktori za sprečavanje tragedija.

„Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni u saobraćaju!“, navode.

Izvor: blic.rs