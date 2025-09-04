KROZ KAMPANJU „PODRŽI SUPER DEVOJČICE“ PRIKUPLJAJU SE SREDSTVA PODRŠKE TALENTOVANIM DEVOJČICAMA

„Podrži Super devojčice“ je kampanja u okviru koje Alternativni centar za devojke prikuplja sredstva za podršku talentovanim devojčicama u Srbiji i to uzrasta od 8 do 14 godina, kako bi mogle da se dalje usavršavaju i napreduju u oblasti nauke, umetnosti i sporta, a koja se organizuje petu godinu za redom, povodom Međunarodnog dana devojčica koji se obeležava 11. oktobra

Kroz ovogodišnju kampanju želimo da direktno podržimo razvoj talenata 20 devojčica kroz dodelu jednokratnih stipendija u iznosu od 40.000 RSD.

U periodu od završetka prethodne kampanje 2024. do danas, zahvaljujući građanima i kompanijama, već smo obezbedile sredstva za 10 stipendija. Cilj nam je da kroz kampanju prikupimo sredstva za još 10 stipendija, kako bi podržale ukupno 20 Super devojčica – istaknuto je na danasnjoj konfereciji za medije Alternativnog centra za devojke.

Na osnovu analize dosadašnjih prijava, iz Alternativnog centra za devojke su došli do podataka da preko 40% devojčica koje su se do sada prijavile na njihov konkurs žive u lošim materijalnim uslovima, 20% živi u samohranim porodicama, 21% u porodicama gde je nezaposlen jedan ili oba roditelja, a najčešće traže podršku kako bi priuštile sportsku opremu, instrument, popravku muzičkog instrumenta ili računara, kotizaciju za takmičenja i putne troškove za takmičenja, članarine u sportskim klubovima ili dodatne kurseve iz oblasti interesovanja, da bi kupile računar, literaturu, opremu, softver, pribor i materijale za dalje razvijanje talenata.

Zahvaljujući donacijama građana i kompanija, do sada je podržano 97 devojčica.