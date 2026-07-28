GRADONAČELNIK KRUŠEVCA OBIŠAO RADOVE U GRADU: SAOBRAĆAJ, PARKINZI I UREĐENJE CENTRA

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović obišao je nekoliko ključnih lokacija u gradu i kroz seriju kratkih video-obraćanja predstavio najnovije projekte na unapređenju saobraćajne infrastrukture i komunalnog reda. U nastavku teksta možete pogledati snimke i saznati šta se sve trenutno radi u cilju ulepšavanja i funkcionalnosti Kruševca.

Brijanova ulica dobija novi izgled i zonu usporenog saobraćaja

Radovi u Brijanovoj ulici privode se kraju, a nakon parternog uređenja trotoara i planiranog oslikavanja kolovoza, ovaj potez postaće zona usporenog saobraćaja. Gradonačelnik ističe da će Brijanova ulica, koja vodi ka pasareli i autobuskoj stanici, pored funkcionalnosti postati i jedna od najlepših u gradu.

Privremeni parking na mestu nekadašnjeg Doma vojske

Kako bi se rasteretile gužve u blizini Gradske uprave, pijace i Poreske uprave, nekada prostor Doma vojske popločan je i stavljen u funkciju privremenog parkinga. Manojlović naglašava da je ovo izuzetno korisno prelazno rešenje za sve građane dok se ne steknu uslovi za trajnu realizaciju projekta.

Održavanje fasada je zakonska obaveza stambenih zajednica

Povodom nedavnog urušavanja dela fasade na privatnoj zgradi u centru, gradonačelnik podseća da je briga o bezbednosti i održavanju objekata zakonska obaveza samih stanara i njihovih upravnika. On je pojasnio detalje ranijih odluka i apelovao na stambene zajednice da odgovorno pristupaju održavanju svojih zgrada.

Praznični trg i rasterećenje parkiranja kod Kosturnice

Nekadašnji neuređeni prostor sa šljunkom kod Kosturnice pretvoren je u uređen privremeni parking koji svakodnevno služi vozačima, dok se tokom praznika i manifestacija transformiše u prostor za pešake i svečanosti. Prema rečima gradonačelnika, cilj je maksimalno iskoristiti svaki slobodan prostor za rešavanje problema parkiranja.

Nova saobraćajnica kao direktan prilaz dvoetažnoj garaži

Uklanjanjem starih i nelegalnih objekata iza Brijanove ulice, raščišćen je teren i rešen dugogodišnji ekološki problem sa otpadnim vodama. Na ovom potezu u toku je projektovanje nove saobraćajnice koja će omogućiti direktan ulaz u dvoetažnu garažu iz samog centra grada.