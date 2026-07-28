PREDSTAVNICI GRADA KRUŠEVCA OBIŠLI ZAVRŠENE RADOVE U KUKLJINU I LAZAREVCU

Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković, sa saradnicima, obišla je završene radove na putnoj i sportskoj infrastrukturi u naseljenim mestima Kukljin i Lazarevac. Ove investicije su deo programa ravnomernog razvoja grada usmerenog na poboljšanju uslova života građana u seoskim sredinama. Radovi su se izvodili prema planu i programu mesnih zajednica za koje se iskazala potreba i koje su predstavljale prioritet za ovo naseljeno mesto. U Kukljinu su asflatirane ulice Ratka Pešića i Ive Lole Ribara.

Meštani Kukljina dobili su uređenu i bezbedniju ulicu za saobraćaj, što će značajno olakšati svakodnevno kretanje i povezivanje unutar samog sela. Na potezu novoasfaliranih ulica živi oko 300 meštana, od ukupno 1200 koliko ima Kukljin.

Nakon Kukljina, predstavnici grada posetili su i Lazarevac. U ovom mestu asfaltiran je put koji vodi do seoskog groblja, što je bio jedan od infrastrukturnih prioriteta za lokalno stanovništvo.

Pored putne infrastrukture, u Lazarevcu je pažnja posvećena i razvoju sporta i rekreacije pa su uz pomoć grada izgrađeni, odnosno rekonstruisani sportski tereni za male sportove i postavljen mobilijar za decu.

Moderni sportski tereni pružiće deci i mladima iz Lazarevca kvalitetne uslove za bavljenje sportom, zdravo odrastanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

U četvorogodišnjoj školi u Lazarevcu nastavu pohađa dvanaestoro učenika. Todor, koji je budući đak ove škole je pravio društvo starijim drugarima, igrajući se na mobilijaru.

Predstavnici Grada su tokom obilaska istakli da se svi radovi na teritoriji Kruševca izvode u dogovoru sa građanima i mesnim zajednicama i da će se tako nastaviti i u narednom periodu.