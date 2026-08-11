TOKOM SEDMODNEVNE AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA OTKRIVENO VIŠE OD 43.800 PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili su više od 43.800 prekršaja prekoračenja brzine od kojih je 5.267 otkriveno i sankcionisano u zonama pešačkih prelaza, gde su sprovođene pojačane kontrole u cilјu zaštite pešaka.

Tokom ove akcije, koja je trajala od 3. do 9. avgusta i sprovedena je u 34 države članice ROADPOL-a (evropska mreža saobraćajnih policija), pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su 58.063 vozila, a pored prekršaja prekoračenja brzine, otkriveno je i oko 9.000 drugih prekršaja.

Zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isklјučeno 1.000 vozača, dok su zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja isklјučena 64 vozača.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom ukazuje da neprilagođena brzina i dalјe predstavlјa najveći problem za bezbednost saobraćaja u našoj zemlјi, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.