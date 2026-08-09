U ĆUPRIJSKOM SELU SUPSKA ODRŽANA TREĆA „SUPSKA MUĆKALICA“

U selu Supska, u opštini Ćuprija, održana je treća po redu gastro-manifestacija „Supska mućkalica“. Događaj je i ove godine okupio meštane i posetioce oko tradicije pripreme ovog poznatog kulinarskog specijaliteta.

U takmičarskom delu programa učestvovalo je 10 ekipa koje su se nadmetale u pripremanju najbolje mućkalice u kotliću. Pored samog takmičenja i degustacije, posetioci su imali priliku da obiđu štandove sa izloženim ručnim radovima i unikatnom radinšću lokalnih autora.

Kulturno-umetnički deo manifestacije obeležili su nastupi folklornih ansambala, nakon čega je usledio muzički program u okviru kojeg su nastupili Kockar bend, Katarina Bojović i Samo Bob.

Manifestacija u Supskoj iz godine u godinu nastavlja da neguje narodne običaje, gastronomiju i druženje u lokalnoj zajednici.

Mućkalica je jedno od najpoznatijih jela južne i centralne Srbije, prepoznatljivo po specifičnom načinu pripreme. Ime je dobila po tome što se sastojci tokom krčkanja ne mešaju varjačom, već se kotlić ili šerpa povremeno usitnjeno „pro mućkaju“ kako bi se ukusi sjedinili, a meso ostalo čitavo. Tajna dobre mućkalice leži u tome što se meso prvo ispeče na roštilju (najčešće svinjski vrat), a zatim se dodaje u već izdinstanu bazu od luka, pečenih paprika i paradajza.