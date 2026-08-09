JOŠ JEDNA TROPSKI TOPLA SEDMICA. I NOĆNE TEMPERATURE U SRBIJI IZNAD 20°C

I u sedmici pred nama u većini mesta u Srbiji preovlađivaće sunčano vreme, a kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima.

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. U planinskim predelima jugoistočne i južne Srbije posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren, severnih i istočnih pravaca. Najniža temperatura od 16 do 21°C, a najviša od 34 do 37°C. Upozorenja: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 35°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini kasno posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21°C, a najviša od 34 do 39°C. Upozorenja: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 70%.

U utorak u Kruševcu sunčano. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 36°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano, uz pad temperature u većini krajeva. U brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar umeren, povremeno i jak, severni i severoistočni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 15 do 23°C, a najviša u većini mesta od 30 do 35°C, na jugu Srbije i do 36°C. Upozorenja: Tmax ≥ 35°C (na jugu Srbije), verovatnoća 70%.

U sredu u Kruševcu sunčano. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 35°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano, a samo na krajnjem jugoistoku posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima istočne i južne Srbije posle podne i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20°C, a najviša od 30 do 34°C. Upozorenja: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 95%.

U četvrtak u Kruševcu sunčano. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 31°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs za Kruševac, vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.