SVEČANO JE OTVOREN JUBILARNI 50. FESTIVAL FILMSKOG SCENARIJA U VRNJAČKOJ BANJI

Jubilarni, 50. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, pod sloganom „Pola veka zlatnih reči“, počeo je u nedelju 9. avgusta na Letnjoj pozornici „Danilo Bata Stojković“ i trajaće do 13. avgusta.

Festival donosi 13 filmova u takmičarskom programu, četiri premijere, ali i niz pratećih sadržaja.

Jubilarni festival Filmoskog scenarija svečano je otvorio predsednik opstine Vrnjačka Banja Boban Đurović.

Otvaranju je prethodio koncert glumca Ivana Bosiljčića „Naše veče“ na Trgu kulture, kojim su prodefilovli učesnici i gosti ovogodišnjeg festivala.

U takmičarskom programu biće prikazani filmovi „Hajduk u Beogradu“, „Biće novih leta“, „Mileva Ajnštajn“, „Mačji krik“, „Đeneral“, „Saučesnici“, „Povratak Žikine dinastije“, „Sedef magla“ i „Sportsko srce“, kao i premijere filmova „Ptica na stazi slonova“, „Božićna avantura“, „I u dobru i u zlu“ i „Duplikat“.

Film „Duplikat“ nastao je na osnovu scenarija koji je pobedio na konkursu Festivala za najbolji originalni scenario 2025. godine. Van konkurencije biće prikazani filmovi „Soba 23“ i „Žetva“

U žiriju ovogodišnjeg Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji su pisac Svetislav Basara, scenaristkinja Biljana Maksić i glavni i odgovorni urednik Kulturno-obrazovnog programa Radio-televizije Srbije Miloš Janković.