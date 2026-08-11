PREDSTAVNICI GRADA OBIŠLI ČITLUK, JEDNU OD NAJVEĆIH MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA

Čitluk je jedna od najvećih mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca, a broji oko 1500 domaćinstava. U prethodnom periodu u Čitluku je urađeno mnogo na polju poboljšanja uslova života građana, a uspešna saradnja između meštana, mesne zajednice i lokalne samouprave daje vidljive rezultate. Kao jedno od retkih naselja u kome su kompletno uređeni svi značajni projekti, Čitluk je postavio visoke standarde u uređenju zajednice. Predstavnici grada Kruševca su obišli sve mesne zajednice na teritoriji grada i sa građanima razmatrali prioritete rada po planu i programu za ovu godinu.

Planovi za naredni period obuhvataju dalju rekonstrukciju lokalnih ulica. Cilj svih predstojećih aktivnosti jeste da Čitluk, sa svojih oko preko 5000 stanovnika, ostane primer dobro organizovane sredine sa odličnim uslovima za život svih generacija. Po rečima predsednika mesne zajednice Čitluk i aktuelnog državnog sekretara u ministarstvu poljoprivrede Bobana Kostića, u Čitluku je postignut značajan napredak, ali su i dalje prisutni izazovi posebno u vezi sa asfaltiranjem preostalih ulica, zamenom makadama i rekonstrukcija Doma kulture.

Planovi za naredni period su pomenuti infrastrukturni projekti i uređenje javnih površina, ali i investicije koje će Čitluk učiniti još boljim i lepšim mestom za život i rad.