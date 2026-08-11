REALIZOVAN SEMINAR ZA SUDIJE I DELEGATE ZONE „ISTOK“

U Kruševcu je održan seminar za sudije i delegate Zone „Istok“, u organizaciji Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, u okviru priprema za početak nove takmičarske sezone.

Nakon lekarskog pregleda, radni deo seminara otvorio je predsednik KUS-a Dragan Radović.

Sudije su obavile razgovor sa članovima Sudijske komisije FSRIS, dok su delegati imali razgovor sa komesarom za takmičenje Zone „Istok“ Momom Radunovićem, koji ih je uputio u propozicije takmičenja. Predavanje i edukaciju održala je UEFA posmatrač suđenja Ana Minić, a zatim je usledila provera teorijskog znanja.

Pre zvaničnog zatvaranja seminara za službena lica Zone „Istok“, sudije su polagale fizičke norme na stadionu FK „Borac“ u Bivolju, pod nadzorom regionalnog fitnes instruktora Zorana Dojčinovića. Bio je ovo još jedan u nizu seminara za službena lica koji se, u organizaciji Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, sprovode pred početak nove takmičarske sezone, odnosno start jesenjeg dela prvenstva.

Tekst/foto: FS RIS