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Društvo Vesti

DODELJENI UGOVORI O SUFINANSIRANJU PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

ByGoran Nikolić

avg 10, 2026

U gradskoj upravi Kruševac dodeljeni ugovori o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, koje sprovodi Grad Kruševac u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost“.

Ovaj projekat je petogodišnji projekat Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke kojim se omogućavaju subvencije domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti. U Kruševcu se sprovodi već četvrtu godinu za redom. Ukupno će biti uručeno 192 ugovora, a od tog broja 21 ugovor je danas dodeljen energetski ugroženim kupcima.

U Srbiji se troši tri i po puta više energije u odnosu na evropski prosek, zbog čega se kroz ovaj projekat daje podrška građanima  da primene mere energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima kako bi ostvarili uštede energije između 25 i 80 odsto, povećali komfor stanovanja i smanjili emisije štetnih gasova. Plan je da se do kraja 2027. godine, energetski sanira oko 50.000 domaćinstava u Srbiji.

By Goran Nikolić

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