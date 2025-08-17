TOKOM NAREDNE NEDELJE UGLAVNOM SUNČANO UZ PRIJATNIJE TEMPERATURE, KIŠA MOGUĆA U PONEDELJAK I PETAK

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 24 do 29 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 85%.

U ponedeljak u Kruševcu smena sunca i oblaka, sa mogućom kišom. Jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna 24°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano i umereno toplo, osim na ujutro na istoku i jugoistoku gde se uz promenljivu oblačnost, tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša od 28 do 31 stepen.

U utorak u Kruševcu sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 14, maksimalna temperatura 28°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 30 do 33 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 80%.

U sredu u Kruševcu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 15, maksimalna temperatura 31°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južnih pravaca, u drugom delu dana u pojačanju i skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 29 do 34 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura 17, maksimalna temperatura 36°C.

U Srbiji u periodu od 22. do 26. avgusta 2025. godine: Promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem perioda stabilizacija.

U petak u Kruševcu smena sunča i oblaka sa šansom za kišu. Jutarnja temperatura 20, maksimalna temperatura 27°C.

Za vikend u Kruševcu uglavnom sunčano i toplo. Maksimalne temperature do 30°C.