VATROGASCI ZA 15 DANA AVGUSTA SPASILI 387 OSOBA I UGASILI SKORO 2000 POŽARA U SRBIJI

MUP Srbije još jednom ukazuje na neophodnost odgovornog ponašanja svih građana i striktnog poštovanja zakonskih odredbi koje zabranjuju upotrebu otvorenog plamena na otvorenom prostoru. Upozoravaju da samo jedna varnica može ugroziti živote lјudi i prouzrokovati velike materijalne gubitke, zbog čega u slučaju uočavanja požara je potrebno da građani bez odlaganja pozovu vatrogasno-spasilačku službu na broj 193.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova od početka avgusta ugasili su 1.984 požara na teritoriji Republike Srbije. Na ovim događajima bio je angažovan 6.021 vatrogasac–spasilac, sa 2.587 vozila, a zahvalјujući pravovremenim i profesionalnim intervencijama spaseno je 387 lica, više od 100 objekata, domaćih životinja, vozila, imanja i polјoprivrednih useva.

Najveći broj požara na otvorenom prostoru zabeležen je na područjima Topličkog, Nišavskog, Borskog, Rasinskog i Jablaničkog upravnog okruga, a u njihovom gašenju, pored vatrogasaca-spasilaca, učestvovali su i pripadnici Helikopterske jedinice, Dobrovolјnih vatrogasnih društava, javnih preduzeća i policijski službenici.

Sektor za vanredne situacije podseća da je Zakonom o zaštiti od požara strogo zabranjeno spalјivanje trave, niskog rastinja, ostataka strnih useva i smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udalјenosti manjoj od 200 metara od šume. Za nepoštovanje ovih odredbi propisane su novčane kazne u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica, dok se kazne za pravna lica kreću od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Sektor će u narednom periodu, u saradnji sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležnim inspekcijskim službama, pojačati nadzor i kontrolu na terenu radi otkrivanja i procesuiranja neodgovornih pojedinaca, sa cilјem smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i jačanja bezbednosti naših građana i njihove imovine.