EPS: GODINAMA SU CENE STRUJE U SRBIJI DRŽANE NA VEŠTAČKI NISKOM NIVOU, POSKUPLJENJE U OKTOBRU?

Postavljanje cena električne energije na pravi nivo štiti poreske obveznike od neophodnosti subvencionisanja energetskog sektora i garantuje domaćinstvima i privredi stabilno snabdevanje. Godinama su cene u Srbiji držane na veštački niskom nivou. To je dovodilo do gubitaka u energetskim preduzećima i doprinelo ozbiljnoj energetskoj krizi u 2022. godini, kaže u razgovoru za „Politiku” Lev Ratnovski, stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju. Objašnjavajući zašto je u okviru prve revizije aranžmana sa Srbijom, koja je nedavno uspešno završena, tim MMF-a preporučio korekciju cene struje za domaćinstva za sedam odsto, to jest zašto je uopšte neophodno planirano poskupljenje električne energije, Ratnovski podseća da je povećanje cena u 2022. i 2023. godini pomoglo u finansijskom oporavku tog sektora.

Najveći deo dodatnih prihoda pripao je „Elektroprivredi Srbije” (EPS), što mu je pomoglo da pređe iz gubita ka u pozitivne rezultate. Oktobarskopovećanje cena će pre svega podržati „Elektrodistribucija Srbije” (EDS), sa manjim udelom za „Elektromrežu Srbije” (EMS), jer naknade tih preduzeća nisu korigovane od 2021. godine. Ovo povećanje cena će pomoći da se stabilizuje finansijsko stanje EDS-a i omogućiti ulaganja u distributivnu mrežu koja isporučuje električnu energiju domaćinstvima i kojoj je hitno potrebna modernizacija. Važno je da se ta korekcija razmotri u odgovarajućem kontekstu, rekao je Ratnovski.

Kako je ukazao, poslednje povećanje cena bilo je u novembru 2023. godine, pre skoro dve godine. Od tada su prosečne zarade u Srbiji porasle za 18 odsto, a penzije za 27 odsto. U istom periodu zarade u energetskim preduzećima su se takođe povećale, a i njihovi drugi troškovi, u skladu sa inflacijom.

– Ova korekcija cena odražava poboljšanu platežnu sposobnost građana, s tim se i dalje ostaje ispod rasta troškova preduzeća. Za naredni period MMF preporučuje da se cene koriguju jednom godišnje, na osnovu kretanja inflacije i troškova u energetskom sektoru. Ovakav pristup bi sprečio iznenadne, veće korekcije, stvorio predvidljivost za potrošače i omogućio snabdevačima električne energije da održe visokokvalitetnu, pouzdanu uslugu od koje zavise domaćinstva i privreda..