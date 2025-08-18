Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, svečano je otvorio dva značajna kampa koja okupljaju srpsku decu iz dijaspore i regiona – sportsko-obrazovni kamp „Zdrava dijaspora” u Raškoj i kulturno-obrazovni kamp „Razigrana Župa 2025” u Aleksandrovcu. Kulturno-obrazovni kamp „Razigrana Župa 2025” u Aleksandrovcu, okupio je 100 učesnika, srpske dece iz dijaspore i regiona. Otvaranju je prisustvovao zamenik predsednika opštine Aleksandrovac, Nemanja Pribaković, a ministar Milićević istakao je da su ovakvi susreti važan način da se očuva srpski jezik, kultura i tradicija među mladima koji žive van granica matice.

„Ovo je prilika da kroz igru, pesmu, ples i druženje upoznate bogatstvo srpske kulture, ali i da se međusobno povežete, steknete prijatelje i shvatite da vas, bez obzira na kilometre koji nas dele, vežu isti koreni i isto srce”, poručio je Milićević.

Ministar je naglasio da je mladost najveći potencijal srpskog naroda i da će država nastaviti da ulaže u projekte koji okupljaju srpsku decu iz celog sveta. „Čuvajte svoje korene, svoj jezik i svoju kulturu. Gde god da živite, znajte da vas Srbija voli i da se ovde uvek vraćate kao svoj na svome”, zaključio je ministar Milićević.