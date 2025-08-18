MEĐUNARODNO FINALE PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH U SPLITU I JUBILEJ – 15 GODINA IGARA U SARAJEVU

Najveća proslava mladosti i sporta u Evropi

Za sve SIM-ovce približava se veliki trenutak i ono za šta su se borili prethodnih osam meseci – od kvalifikacija, preko regionalnih takmičenja i državnog finala, do velikog međunarodnog finala u Splitu.

Ali, pre Splita, očekuje nas još jedan izuzetno važan događaj – obeležavanje 15 godina Plazma Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini, koje će biti održano u Sarajevu od 21. do 23. avgusta 2025. godine.

Sarajevo – jubilej sporta, prijateljstva i osmeha

U Sarajevu će se okupiti čak 1.500 mališana iz četiri zemlje – Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije – kojima će biti organizovan trodnevni boravak ispunjen takmičenjima, druženjem i razgledanjem grada.

All Star Day sporta program obuhvatiće:

Ekološku radionicu „Zero Waste – Budi deo igre – Čuvajmo našu planetu“. Na edukativnom poligonu deca učesnici Međunarodne završnice još jednom će pokazati kako sport i ekologija idu zajedno te će na zabavan način prezentovati razvrstavanje otpada.

Revijalni šahovski turnir, na kojem će velemajstori poput g. Arkadija Dvorkoviča, predsednika FIDE – Svetske šahovske organizacije i drugih odigrati simultanku protiv 20 najboljih mladih šahista iz sve četiri zemlje, u društvu prijatelja Igara, sportista, političara i sponzora. Boje Srbije braniće mladi šahisti iz Kruševca.

Između dve vatre – gde će Srbiju predstavljati ekipa sa Zlatibora „Chicken Nuggets“, OŠ „Blagoje Polić“ iz Priboja i „Ribnikarci“ iz OŠ „Vladislav Ribnikar“ iz Beograda.

Revijalni turnir u Kinder Joy of moving u uličnoj košarci – ekipu Srbije činiće „Banane“ iz Apatina. A zaigrće se i

Revijalna fudbalska utakmica – za kraj dana fudbalsku utakmicu zaigraće najbolji mali fudbaleri Igara iz Srbije (ekipa „Mandarine“ iz Apatina), Hrvatske, Slovenije, BiH protiv All-star team u sastavu: Aleksander Čeferin, predsednik UEFA-e i ambasador Igara, Predrag Mijatović, Nasser Al-Khelaifi, Stiliyan Petrov, Julien Escude, Vladimir Šmicer, Christian Karembeu, Alastair Campbell, Šime Vrsaljko, Goran Ivanišević, Željko Obradović, Aitor Karanka, Slaven Bilić, Aljoša Asanović, Nemanja Vidić, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Senijad Ibričić i Emir Spahić. Na All-star fudbalskoj utakmici sudiće jedan od najpoznatijih evropskih sudija, Maurizio Mariani.

Dvodnevni program u Sarajevu pratitće brojni gosti i prijatelji Igara među kojima su sportske legende i poznate ličnosti iz sveta politike, biznisa i kulture koji dolaze da podrže našu misiju promocije zdravog života, sporta, fer-pleja i solidarnosti, a to su:

Aleksander Čeferin, Nasser Al-Khelaifi, Johannes Hahn, Alastair Campbell, Marijan Kustić, Maxim Timchenko, Marino Pušić, Zlatko Dalić, Ivica Tucak, Predrag Danilović, Veselin Vujović, Vlado Androić, Adrian Chiles, Katherine Viner, Vahid Halilhodžić, Predrag Mijatović, Stiliyan Petrov, Julien Escude, Vladimir Šmicer, Christian Karembeu, Šime Vrsaljko, Goran Ivanišević, Željko Obradović, Aitor Karanka, Maurizio Mariani, Arda Turan, Slaven Bilić, Aljoša Asanović, Nemanja Vidić, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Senijad Ibričić, Emir Spahić i mnogi drugi.

Za kraj proslave jubileja, 22. avgusta u sarajevskoj Gradskoj većnici biće upriličena svečana ceremonija proglašenja novog ambasadora Igara – Željka Obradovića, najtrofejnijeg trenera u istoriji evropske košarke. Željko Obaradović biće proglašen za novog ambasadora Plazma Sportskih igara mladih i na taj način će se pridružiti velikoj SIM porodici ambasadora među kojima su: Aleksander Čeferin, predsednik UEFA-e, Nasser Al-Khelaifi, predsednik PSG-a, Johannes Hahn, bivši evropski poverenik i poseban izaslanik za Kipar, Arkady Dvorkovich, predsednik Svetske šahovske organizacija, kao i sportisti: Luka Modrić, Predrag Mijatović, Darijo Srna, Nemanja Vidić, Slaven Bilić, Šime Vrsaljko i mnogi drugi.

Prenos All Star Day programa iz Sarajeva gledaoci će moći da prate uživo u čak 14 zemalja, na TV N1, Arena Sportu i Sport klubu.

Split – međunarodno finale i svečana završnica

Od 24. do 26. avgusta 2025. godine, Split će ponovo biti domaćin velikog međunarodnog finala Plazma Sportskih igara mladih. Kao i svake godine, sa velikim interesovanjem i nestrpljenjem finala očekuje 820 dece koja će se takmičiti, ali i brojni pokrovitelji, poslovni partneri, prijatelji Igara i predstavnici lokalnih samouprava iz četiri zemlje učesnice.

U deset sportskih disciplina – mali fudbal Coca-Cola Cup, mali fudbal za 2014. godište i mlađe, rukomet, ulični basket 3×3, šah, odbojka, odbojka na pesku, između dve vatre, trka na 60 metara, tenis i stoni tenis – odmeriće snage najbolji pojedinci i ekipe uzrasta od 6 do 16 godina iz Srbije, Hrvatske, BiH i Slovenije.

Boje Srbije u Splitu braniće naši mali šampioni iz čak 47 mesta i gradova. Oni ne idu samo da osvoje medalje – već i da pokažu šta znači fer-plej, da sklope nova prijateljstva i podele radost igre sa vršnjacima iz regiona.

Nakon takmičenja, uslediće tradicionalna svečana završnica na splitskoj Rivi – fešta sporta, prijateljstva i dobre energije, uz koncert Luke Nižetića.

Svi yainteresovani će moći da prate uživo prenos finala Coca-Cola Cupa i svečanog zatvaranja Igara na TV Arena Sport.

Rekordi i brojke koje inspirišu

Ove sezone u sve četiri zemlje učestvovalo je 353.848 dece, dok je od osnivanja Plazma Sportskih igara mladih kroz takmičenja prošlo više od 3.440.000 učesnika.

Misija koja traje

Kroz sport i druženje, kao i edukativne radionice „Zero Waste“, SIM promoviše zaštitu životne sredine i kampanju „Pružam ruku, ne podmećem nogu“ u saradnji sa Dunav osiguranjem – usmerenu protiv svih oblika nasilja. Igre pružaju mladima pozitivnu alternativu, šire vrednosti prijateljstva, solidarnosti i fer-pleja i jačaju regionalno zajedništvo.

Veliku podršku manifestaciji pružaju brojni i svetske institucije – MOK, UEFA, FIDE, FIBA, Evropska komisija, kao i kompanije Bambi, Coca-Cola HBC, NIS, Banka Poštanska štedionica, Dunav osiguranje, Millennium Team, Podravka, Topps, Telekom Srbija, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation.

Plazma Sportske igre mladih nisu samo takmičenje – one su pokret koji deci pruža osmeh, nadu i priliku da kroz sport grade bolju budućnost.

Saopštenje i fotografije: Plazma Sportske igre mladih